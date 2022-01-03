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С места в карьер: один из лучших онлайн-игроков ярко начал 2022 год, выиграв круглую сумму

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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3 января, 18:50
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Шведский покерист Никлас Астедт выиграл 108 тысяч на Главном турнире WSOP Circuit в онлайне
Никлас Астедт - один из лучших покеристов в онлайне
Никлас Астедт - один из лучших покеристов в онлайне / Фото: Pokernews

Новый год начался ударно для мира онлайн-покера. В первые же выходные 2022-го прошли несколько крупных ивентов, в том числе и на серии WSOP Circuit.

В воскресенье в одном из онлайн-румов подошел к концу Sunday HR Main Event, бай-ин которого составил 1050 долларов. На него зарегистрировалось 697 игроков.

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Из них в призах оказались 98 покеристов, среди которых было несколько известных имен – Алекс Фоксен, Дарио Саммартино, Крис Мурман, Ник Петраджело и Оле Шемион. За финалку вышли девять участников, в том числе и один из лучших онлайн-покеристов Никлас Астедт.

Никлас Астедт – один из самых популярных онлайн-игроков
Никлас Астедт – один из самых популярных онлайн-игроков / Фото: Cardmates

В итоге Lena900 добрался до хедз-апа и выиграл его у своего соотечественника Саймона Маттссона. Это позволило Астедту начать год сразу с шестизначной суммы призовых – 108,6 тысяч долларов.

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Также на выходных прошел турнир хайроллеров на WSOP Circuit. 48 игроков не пожалели по 25,5К бай-ин, установив призовой фонд 1,2 миллиона долларов.

Из известных игроков успешнее выступили Тимоти Адамс (5 место и 123К призовых), а также Виктор Малиновский (4 место и 165К призовых). Победил же канадец Тимоти Натер, пополнив свою копилку на 391 тысячу долларов.

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