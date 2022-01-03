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З місця в кар'єр: один із найкращих онлайн-гравців яскраво розпочав 2022 рік, вигравши круглу суму

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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3 січня, 18:50
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Шведський покерист Ніклас Астедт виграв 108 тисяч на Головному турнірі WSOP Circuit в онлайні
Ніклас Астедт - один з найкращих покеристів в онлайні
Ніклас Астедт - один з найкращих покеристів в онлайні / Фото: Pokernews

Новий рік розпочався ударно для світу онлайн-покеру. У перші ж вихідні 2022 пройшли кілька великих івентів, у тому числі й на серії WSOP Circuit.

У неділю в одному з онлайн-румів добіг кінця Sunday HR Main Event, бай-ін якого становив 1050 доларів. На нього зареєструвалося 697 гравців.

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З них у призах опинилися 98 покеристів, серед яких було кілька відомих імен – Алекс Фоксен, Даріо Саммартіно, Кріс Мурман, Нік Петраджело та Оле Шеміон. За фіналку вийшли дев'ять учасників, у тому числі й один із найкращих онлайн-покеристів. Ніклас Астедт.

Ніклас Астедт – один із найпопулярніших онлайн-гравців
Ніклас Астедт – один із найпопулярніших онлайн-гравців / Фото: Cardmates

У підсумку Lena900 дістався хедз-апу і виграв його у свого співвітчизника Саймона Маттссона. Це дозволило Астедту розпочати рік одразу з шестизначної суми призових. 108,6 тисячі доларів.

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Також у вихідні пройшов турнір хайролерів на WSOP Circuit. 48 гравців не пошкодували по 25,5К бай-іну, встановивши призовий фонд 1,2 мільйона доларів

З відомих гравців успішніше виступили Тімоті Адамс (5 місце та 123К призових), а також Віктор Малиновський (4 місце та 165К призових). Переміг же канадець Тімоті Натер, поповнивши свою скарбничку на 391 тисячу доларів

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5
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Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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5
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