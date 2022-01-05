Володар бубни: топ-гравець заробив майже півмільйона завдяки суперроздачі (відео)

Австрієць Крістіан Рудольф став переможцем онлайн-івенту Super MILLION$, відібравшись на нього через сателіт

Крістіан Рудольф став переможцем суперівента в онлайні

2022 рік почався з місця в кар'єр для світу покеру. І якщо офлайн-серії поки що лише плануються, то в онлайні життя вже кипить на повну силу.

Сьогодні вночі в одному з румів добіг кінця традиційний турнір Super MILLION$ з немаленьким бай-іном 10 300 доларів. Його переможцем став один із топових онлайн-покеристів Крістіан Рудольф, який показав крутий перформанс.

Реклама

Почав австрієць із того, що став один із 240 учасників івента через сателіт, витративши на нього лише 525 американських грошей. Крістіан дійшов до фінального столу, який розпочинав з другим стеком.

Там у Рудольфа почався веселий годинник. Спочатку покерист змушений був скинути пару тузів на теренах, адже його супернику прилетіли дві пари. А у 6-макс австрієць виявився аутсайдером зі стеком 16 вб.

Реклама

Читайте також: Ніклас Астедт яскраво розпочав 2022 рік, вигравши круглу суму

Втім, гравцеві вдалося розкрутитися і вийти в хедз-ап проти свого співвітчизника Паскаля Хартманна, який мав у 4 рази більше фішок. Проте дуель затяглася на 40 хвилин, і її виграв Рудольф.

У вирішальній роздачі Крістіан зміг переїхати суперника завдяки натсовому флешу. На столі виявилося три бубни і Хартман з 6♦️5♦️ пішов у олл-ін. Рудольф підтримав, адже на префлопі йому прилетіли А♦️7♦️. Ну а остання роздача взагалі була фартовою для тріумфатора.

Реклама

Перемога поповнила банкрол австрійця на 485 тисяч доларів. До речі, четверте місце в івенті посів американський хайролер Джейсон Кун, який є одним із найуспішніших офлайн-гравців в історії.

Результати фінального столу Super MILLION$