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Володар бубни: топ-гравець заробив майже півмільйона завдяки суперроздачі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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5 січня, 17:35
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Австрієць Крістіан Рудольф став переможцем онлайн-івенту Super MILLION$, відібравшись на нього через сателіт
Крістіан Рудольф став переможцем суперівента в онлайні
Крістіан Рудольф став переможцем суперівента в онлайні

2022 рік почався з місця в кар'єр для світу покеру. І якщо офлайн-серії поки що лише плануються, то в онлайні життя вже кипить на повну силу.

Сьогодні вночі в одному з румів добіг кінця традиційний турнір Super MILLION$ з немаленьким бай-іном 10 300 доларів. Його переможцем став один із топових онлайн-покеристів Крістіан Рудольф, який показав крутий перформанс.

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Почав австрієць із того, що став один із 240 учасників івента через сателіт, витративши на нього лише 525 американських грошей. Крістіан дійшов до фінального столу, який розпочинав з другим стеком.

Там у Рудольфа почався веселий годинник. Спочатку покерист змушений був скинути пару тузів на теренах, адже його супернику прилетіли дві пари. А у 6-макс австрієць виявився аутсайдером зі стеком 16 вб.

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Втім, гравцеві вдалося розкрутитися і вийти в хедз-ап проти свого співвітчизника Паскаля Хартманна, який мав у 4 рази більше фішок. Проте дуель затяглася на 40 хвилин, і її виграв Рудольф.

У вирішальній роздачі Крістіан зміг переїхати суперника завдяки натсовому флешу. На столі виявилося три бубни і Хартман з 6♦️5♦️ пішов у олл-ін. Рудольф підтримав, адже на префлопі йому прилетіли А♦️7♦️. Ну а остання роздача взагалі була фартовою для тріумфатора.

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Перемога поповнила банкрол австрійця на 485 тисяч доларів. До речі, четверте місце в івенті посів американський хайролер Джейсон Кун, який є одним із найуспішніших офлайн-гравців в історії.

Результати фінального столу Super MILLION$

  1. Крістіан Рудольф – 485,2 тис. доларів
  2. Паскаль Хартманн – 374,2 тис. доларів
  3. spaise411 – 288,5 тис. доларів
  4. Джейсон Кун – 222,5 тис. доларів
  5. Марк Радойя – 171,5 тис. доларів
  6. Якоб Мігель – 132,3 тис. доларів
  7. Самуель Вусден – 102 тис. доларів
  8. Роланд Рокита – 78,7 тис. доларів
  9. Маркку Коплімаа – 60,6 тис. доларів

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