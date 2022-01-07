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Покруче "тысячи Зеленского": игроку-антиваксеру предлагают 10 тысяч долларов за тест

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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7 января, 13:50
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Покерист Тим Райли попал в скандал из-за возможной подделки ковид-сертификата. Даниэль Негреану предлагает ему пройти детектор лжи
Даниэль Негреану (слева) подозревает Тима Райли (справа) в подделке ковид-сертификата
Даниэль Негреану (слева) подозревает Тима Райли (справа) в подделке ковид-сертификата

В середине ноября прошлого года завершилась Мировая серия покера, которая спустя год вернулась в офлайн. Из-за пандемии коронавируса доступ к турнирам WSOP был предоставлен лишь вакцинированным игрокам.

Тем не менее, один из участников попал в скандал с данным сертификатом. Американского игрока Тима Райли заподозрили в подделке карты вакцинации.

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Известный в прошлом покерист Николас Пальма считает, что Райли заплатил сотрудникам лаборатории CVS за то, что тот внес в базу данных ложную информацию.

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Дело в том, что на одном из частных видео видно, что дата выдачи сертификата указана 12 сентября. Тогда как 7 октября Тим писал в Twitter, что не сможет сыграть на WSOP из-за невозможности вакцинироваться.

Добавляет подозрений Райли и тот факт, что парень долгое время высказывал свою позицию против вакцинирования. Сам же игрок полностью отрицает свою вину.

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На днях к спору подключился популярный канадский игрок Даниэль Негреану. KidPoker согласился рискнуть крупной суммой, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом споре.

Канадец предложил Райли пройти тест на детекторе лжи, где его и спросят о подлинности сертификата о вакцинации. Если же Тим согласится, Негреану лично выплатит герою скандала 10 тысяч долларов. Зато канадец уверен, что так весь мир узнает правду.

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45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
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Дэвид Питерс Дэвид Питерс
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