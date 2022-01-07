Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌟 З Різдвом Христовим! 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Крутіше за "тисячу Зеленського": гравцю-антиваксеру пропонують 10 тисяч доларів за тест

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 січня, 13:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покерист Тім Райлі потрапив у скандал через можливе підроблення ковід-сертифікату. Даніель Негреану пропонує йому пройти детектор брехні
Даніель Негреану (ліворуч) підозрює Тіма Райлі (праворуч) у підробці ковід-сертифіката
Даніель Негреану (ліворуч) підозрює Тіма Райлі (праворуч) у підробці ковід-сертифіката

У середині листопада минулого року завершилася Світова серія покеру, яка через рік повернулася до офлайну. Через пандемію коронавірусу доступ до турнірів WSOP був наданий лише вакцинованим гравцям.

Проте, один з учасників потрапив у скандал із цим сертифікатом. Американського гравця Тіма Райлі запідозрили у підробці карти вакцинації.

Реклама

Читайте також: Апетитну красуню звинуватили в епідемії ковіду під час гри в покер

Відомий у минулому покерист Ніколас Пальма вважає, що Райлі заплатив співробітникам лабораторії CVS за те, що той вніс до бази даних хибну інформацію.

Tim &quot;uNORTH0doX&quot; Reilly&#39;s First Hand Pays Big Dividends | 2020 WSOP.com Online Bracelet Events | PokerNews

Реклама

Справа в тому, що на одному із приватних відео видно, що дата видачі сертифікату вказана 12 вересня. Тоді як 7 жовтня Тім писав у Twitter, що не зможе зіграти на WSOP через неможливість вакцинуватися.

Додає підозри Райлі і той факт, що хлопець тривалий час висловлював свою позицію проти вакцинування. Сам гравець повністю заперечує свою провину.

Читайте також: Як Даніель Негреану провів 2021 рік

Реклама

Днями до суперечки підключився найпопулярніший канадський гравець Даніель Негреану. KidPoker погодився ризикнути великою сумою, щоб раз і назавжди поставити крапку у цій суперечці.

Канадець запропонував Райлі пройти тест на детекторі брехні, де його запитають про справжність сертифіката про вакцинацію. Якщо ж Тім погодиться, Негреану особисто виплатить герою скандалу 10 тисяч доларів. Зате канадець упевнений, що весь світ дізнається правду.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
СІЧЕНЬ
Майкл Мізракі
Майкл Мізракі
Марша Ваггонер
Марша Ваггонер
Джей Сі Тран
Джей Сі Тран
Алі Імсіровіч рве усіх 2021 року
Алі Імсіровіч
Кері Катц
Кері Катц
1/2
Дні народження січня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти