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Скандал у Лас-Вегасі: апетитну красуню звинуватили в епідемії ковіда під час гри в покер

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 18:30
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Ванессу Кейд підозрюють у поширенні коронавірусу під час Головної події Світової серії покеру
Ванесса Кейд - одна з найгарячіших покеристок світу
Ванесса Кейд - одна з найгарячіших покеристок світу / Фото: Instagram Ванесси Кейд

Вже сьогодні вночі Світова серія покеру підійде до кінця. Учасники розіграють останні з 88 золотих браслетів. Нагадаємо, що переможцем Main Event став австрієць Корай Алдемір.

Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

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Це була перша WSOP, яка пройшла наживо з початку пандемії коронавірусу. Обов'язковою умовою для всіх гравців була повна вакцинація від ковіду та проходження двотижневого карантину після останнього щеплення.

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Проте це не вберегло учасників від зараження коронавірусом. Основний спалах виник на початку листопада, коли на Головну подію з'їхалося понад шість тисяч гравців.

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Втім, у всіх заражених гравців захворювання проходило у легкій формі, проте навколо цієї ситуації спалахнув скандал у Twitter. Популярний гравець Тодд Віттелес звинуватив канадську покеристку Ванессу Кейд у поширенні ковіду.

За його інформацією, саме дівчина стала "нульовим пацієнтом" на WSOP, яка занесла вірус до покерної спільноти. Причиною такої гіпотези став позитивний тест у Ванесси ще в середині жовтня, а потім участь у третьому стартовому ігровому дні Головної події (6 листопада).

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Сама Кейд повністю заперечує можливість зараження інших гравців. Канадка стверджує, що ще у жовтні після отримання результатів аналізу вона провела консультацію з лікарем та закрилася на самоізоляцію у себе в номері.

Крім того, перш ніж повернутися до покеру, Ванесса двічі сдала негативний тест і лише потім вирушила на WSOP. Тодд спробував викрутитися із ситуації, заявивши, що не вважає канадку "нульовим пацієнтом", проте між покеристами вже встигла пробігти чорна кішка.

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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