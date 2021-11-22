Спортсмен із Білорусі обставив Негреану та виграв майже 1,5 мільйона у Лас-Вегасі

Микита Бодяковський чудово проявив себе в суперівенті по Холдему і виграв перший золотий браслет WSOP у кар'єрі

Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру / Фото: WSOP

Світова серія покеру добігає кінця. WSOP тривала з 30 вересня, а вже завтра завершаться останні івенти. Тим часом уже визначився чемпіон Main Event, яким став австрієць Корай Алдемір .

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Також цієї ночі добіг кінця 85-ий івент по Безлімітному Холдему серед хайроллерів. 113 гравців заплатили за 50 тисяч доларів бай-іна, сформувавши призовий фонд у 5,4 мільйона.

17 учасників потрапили до ITM, тоді як за фінальний стіл вийшло чимало відомих покеристів. Серед них був і боснійський талант Алі Імсірович, і англієць Стівен Чідвік, і американські високолімітники Раян Ленг та Джейсон Кун.

Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

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Крім того, до ТОП-3 потрапив і Даніель Негреану, проте, як і в аналогічному турнірі з Омахи, канадець не дотягнув до хедз-апу і залишився третім. А переможцем події став спортсмен із Білорусі Микита Бодяковський.

Для нашого сусіда це перший браслет на турнірах Світової покерної серії, хоча сам Микита входить до когорти найуспішніших гравців в історії. За свою кар'єру 29-річний хлопець заробив уже понад 30 мільйонів доларів, входячи до ТОП-15 за цим показником (13 місце).

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Результати фінального столу WSOP #85 High Roller NLH :