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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Спортсмен із Білорусі обставив Негреану та виграв майже 1,5 мільйона у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
22 листопада, 15:10
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Микита Бодяковський чудово проявив себе в суперівенті по Холдему і виграв перший золотий браслет WSOP у кар'єрі
Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру
Микита Бодяковський виграв турнір Світової серії покеру / Фото: WSOP

Світова серія покеру добігає кінця. WSOP тривала з 30 вересня, а вже завтра завершаться останні івенти. Тим часом уже визначився чемпіон Main Event, яким став австрієць Корай Алдемір .

Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

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Також цієї ночі добіг кінця 85-ий івент по Безлімітному Холдему серед хайроллерів. 113 гравців заплатили за 50 тисяч доларів бай-іна, сформувавши призовий фонд у 5,4 мільйона.

17 учасників потрапили до ITM, тоді як за фінальний стіл вийшло чимало відомих покеристів. Серед них був і боснійський талант Алі Імсірович, і англієць Стівен Чідвік, і американські високолімітники Раян Ленг та Джейсон Кун.

Даніель Негреану – легенда покерного світу
Даніель Негреану – легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

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Крім того, до ТОП-3 потрапив і Даніель Негреану, проте, як і в аналогічному турнірі з Омахи, канадець не дотягнув до хедз-апу і залишився третім. А переможцем події став спортсмен із Білорусі Микита Бодяковський.

Никита Бодяковский – жизнь и карьера профессионального белорусского покериста

Для нашого сусіда це перший браслет на турнірах Світової покерної серії, хоча сам Микита входить до когорти найуспішніших гравців в історії. За свою кар'єру 29-річний хлопець заробив уже понад 30 мільйонів доларів, входячи до ТОП-15 за цим показником (13 місце).

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Результати фінального столу WSOP #85 High Roller NLH :

  1. Микита Бодяковський – 1,46 млн доларів
  2. Рен Лі – 903,6 тис. доларів
  3. Даніель Негреану – 661 тис. доларів
  4. Джейсон Кун – 489,5 тис. доларів
  5. Стівен Чидвік – 367,1 тис. доларів
  6. Алі Імсирович – 278,8 тис. доларів
  7. Карлос Чада-Вільямарін – 214,4 тис. доларів
  8. Жоау Вієйра – 167,1 тис. доларів
  9. Раян Ленг – 131,9 тис. доларів

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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