Філ Хельмут побив неймовірний рекорд, але все одно залишився без золотого браслета

Цими днями у Лас-Вегасі завершується Світова серія покеру. Останні івенти завершаться завтра, тоді як чемпіон Головної події визначився минулого четверга. Ним став австрієць Корай Алдемір, який підняв 8 мільйонів доларів.
Цієї ж ночі завершився найбільший турнір серії з Омаху. На івент хайроллерів з'їхалося 84 гравці, які не пошкодували за 50 тисяч доларів для бай-іну.
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У призах опинилися 13 гравців, тоді як до 3-максу потрапили найвідоміші учасники івента – Джеремі Осмус, Філ Хельмут і Даніель Негреану. Для другого турнір був особливим, адже це був чудовий шанс збільшити кількість своїх браслетів до 17-ти.
Саме PokerBrat був чіплідером перед фінальною трійкою, проте Осмус зумів здійснити нокаут Негреану і став явним фаворитом хедз-апу. В підсумку Джеремі здобув перемогу і третій браслет у кар'єрі. Причому минуле було завойовано на початку жовтня.
До речі, успішний виступ допоміг Філу Хельмуту побити рекорд за кількістю фіналок на одному WSOP (7). Минуле досягнення у шість фінальних столів належало Ану Трану (1992). Щоправда, із семи проривів Хельмута на цій серії лише один завершився здобиччю браслета.
Результати фінального столу WSOP #84 PLO High Roller :
- Джеремі Осмус – 1,18 млн доларів
- Філ Хельмут – 734,8 тис. доларів
- Даніель Негреану – 519,7 тис. доларів
- Александер Петерсен – 376,3 тис. доларів
- Ласло Буйтас – 279,1 тис. доларів
- Джаред Блезнік – 212,2 тис. доларів
- Джош Ар'є – 165,4 тис. доларів
- Бен Ламб – 132,3 тис. доларів
- Веселін Каракітуков – 108,7 тис. доларів