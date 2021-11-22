Спортсмен из Беларуси обставил Негреану и выиграл почти 1,5 миллиона в Лас-Вегасе

Никита Бодяковский отлично проявил себя в суперивенте по Холдему и выиграл первый золотой браслет WSOP в карьере

Никита Бодяковский выиграл турнир Мировой серии покера / Фото: WSOP

Мировая серия покера подходит к концу. WSOP длилась с 30 сентября, а уже завтра завершатся последние ивенты. Тем временем, уже определился чемпион Main Event, коим стал австриец Корай Алдемир.

Реклама

Также этой ночью подошел к концу 85-ый ивент по Безлимитному Холдему среди хайроллеров. 113 игроков заплатили по 50 тысяч долларов бай-ина, сформировав призовой фонд в 5,4 миллиона.

17 участников попали в ITM, тогда как за финальный стол вышло немало известных покеристов. Среди них был и боснийский талант Али Имсирович, и англичанин Стивен Чидвик, и американские высоколимитчики Райан Ленг и Джейсон Кун.

Даниэль Негреану – легенда покерного мира / Фото: Instagram Даниэля Негреану

Реклама

Кроме того, в ТОП-3 попал и Даниэль Негреану, однако, как и в аналогичном турнире по Омахе, канадец не дотянул до хедз-апа и остался третьим. А победителем события стал спортсмен из Беларуси Никита Бодяковский.

Для нашего соседа это первый браслет на турнирах Мировой серии покера, хотя сам Никита входит в когорту самых успешных игроков в истории. За свою карьеру 29-летний парень заработал уже более 30 миллионов долларов, входя в ТОП-15 по этому показателю (13 место).

Реклама

Результаты финального стола WSOP #85 High Roller NLH :