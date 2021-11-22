Спортсмен из Беларуси обставил Негреану и выиграл почти 1,5 миллиона в Лас-Вегасе

Мировая серия покера подходит к концу. WSOP длилась с 30 сентября, а уже завтра завершатся последние ивенты. Тем временем, уже определился чемпион Main Event, коим стал австриец Корай Алдемир.
Также этой ночью подошел к концу 85-ый ивент по Безлимитному Холдему среди хайроллеров. 113 игроков заплатили по 50 тысяч долларов бай-ина, сформировав призовой фонд в 5,4 миллиона.
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17 участников попали в ITM, тогда как за финальный стол вышло немало известных покеристов. Среди них был и боснийский талант Али Имсирович, и англичанин Стивен Чидвик, и американские высоколимитчики Райан Ленг и Джейсон Кун.
Кроме того, в ТОП-3 попал и Даниэль Негреану, однако, как и в аналогичном турнире по Омахе, канадец не дотянул до хедз-апа и остался третьим. А победителем события стал спортсмен из Беларуси Никита Бодяковский.
Для нашего соседа это первый браслет на турнирах Мировой серии покера, хотя сам Никита входит в когорту самых успешных игроков в истории. За свою карьеру 29-летний парень заработал уже более 30 миллионов долларов, входя в ТОП-15 по этому показателю (13 место).
Результаты финального стола WSOP #85 High Roller NLH :
- Никита Бодяковский – 1,46 млн долларов
- Рен Ли – 903,6 тыс. долларов
- Даниэль Негреану – 661 тыс. долларов
- Джейсон Кун – 489,5 тыс. долларов
- Стивен Чидвик – 367,1 тыс. долларов
- Али Имсирович – 278,8 тыс. долларов
- Карлос Чада-Вильямарин – 214,4 тыс. долларов
- Жоау Виейра – 167,1 тыс. долларов
- Райан Ленг – 131,9 тыс. долларов