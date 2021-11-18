Залишив Вегас із горою доларів! Корай Алдемір – переможець Main Event WSOP 2021 (відео)

Австрійський покерист зумів найкраще пройти двотижневий марафон Головної події Світової серії покеру, завдяки чому заробив 8 мільйонів доларів

Корай Алдемір став переможцем WSOP Main Event / Фото: WSOP

Світова серія покеру наближається до кінця. Найкращі гравці світу розігрують між собою 88 золотих браслетів у Лас-Вегасі.

Безперечно, центральним турніром WSOP став Main Event, що тривав із 4 листопада. Участь у ньому взяли аж 6650 гравців, які заплатили за 10 тисяч доларів бай-іну. Зазначимо, що за новими правилами подія відбулася у форматі фрізауту, коли гравцям дозволяється виконати лише один вхід до турніру.

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У призи потрапила тисяча гравців, серед яких опинилися і п'ятеро українців. Найкращим представником нашої країни на Main Event став дніпрянин Денис Придвор, який отримав 198,5 тисячі доларів за 30 місце. Результати інших українців такі:

Павло Векслер зайняв 117 місце (50,9К)

зайняв 117 місце (50,9К) Олексій Кравчук посів 246 місце (38,6К)

посів 246 місце (38,6К) Тарас Манько посів 583 місце (27,6К)

посів 583 місце (27,6К) Олександр Трохименко посів 687 місце (17,5К)

А сьогодні вночі визначився переможець Головної події. На вирішальний відрізок вийшли троє гравців – Корай Алдемір з Австрії, Джек Олівер з Великобританії та Джордж Холмс із США.

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Джек Олівер

Австрієць мав серйозну перевагу в стеку, проте після того, як Холмс вибив Олівера ситуація трохи вирівнялася. Перед початком хедз-апу Алдемір мав майже вдвічі більше фішок, проте за час дуелі Корай кілька разів втрачав чіплідерство в боротьбі з напівпрофесіоналом.

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У результаті виставлення відбулося, коли гравці мали майже рівний стек. На кожному етапі покеристи підвищували ставки, а після рівера Джордж пішов у олл-ін і Корай підтримав. До цього моменту на столі лежали .

Джордж Холмс

Після розтину виявилося, що Холмс розраховував лише на пару королів ( на руках), тоді як Алдемір зібрав дві пари вже на флопі ( ).

У результаті Алдеміру дістався приз у 8 мільйонів доларів, завдяки чому австрієць оновив свій бест-кеш. Загалом Корай за кар'єру заробив трохи більше 20М.

Корай Алдемір

Це дозволяє йому входити в ТОП-70 найуспішніших гравців в історії. Алдемір грає в покер з 2012 року, але це його перший браслет на WSOP. На цій Світовій покерній серії австрієць вже 11 разів потрапляв у призи.

Результати фінального столу WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship: