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Покинул Вегас с горой долларов! Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021 (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 ноября, 11:15
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Австрийский покерист сумел лучше всех пройти двухнедельный марафон Главного события Мировой серии покера, благодаря чему заработал 8 миллионов долларов
Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event
Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event / Фото: WSOP

Мировая серия покера приближается к концу. Лучшие игроки мира разыгрывают между собой 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе.

Безусловно, центральным турниром WSOP стал Main Event, длившийся с 4 ноября. Участие в нем приняли аж 6650 игроков, которые заплатили по 10 тысяч долларов бай-ина. Отметим, что по новым правилам событие прошло в формате фризаута, когда игрокам позволяется выполнить лишь один вход в турнир.

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В призы попали тысяча игроков, среди которых оказались и пятеро украинцев. Лучшим представителем нашей страны на Main Event стал днепрянин Денис Придвор, получивший 198,5 тысяч долларов за 30 место. Результаты других украинцев следующие:

  • Павел Векслер занял 117 место (50,9К)
  • Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)
  • Тарас Манько занял 583 место (27,6К)
  • Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)

А сегодня ночью определился победитель Главного события. На решающий отрезок вышли трое игроков – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.

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Джек Оливер

Австриец имел серьезный перевес в стеке, однако после того, как Холмс выбил Оливера ситуация немного выровнялась. Перед началом хедз-апа у Алдемира было почти в два раза больше фишек, однако за время дуэли Корай несколько раз терял чиплидерство в борьбе с полупрофессионалом.

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В итоге выставление произошло, когда у игроков был почти равный стек. На каждом этапе покеристы повышали ставки, а после ривера Джордж пошел в олл-ин и Корай поддержал. К этому моменту на столе лежали {10-Hearts}{7-Spades}{2-Hearts}{k-Spades}{9-Clubs}.

Джордж Холмс

После вскрытия оказалось, что Холмс рассчитывал лишь на пару королей ({k-Clubs}{q-Spades} на руках), тогда как Алдемир собрал две пары уже на флопе ({10-Diamonds}{7-Diamonds}).

В итоге Алдемиру достался приз в 8 миллионов долларов, благодаря чему австриец обновил свой бест-кэш. Всего же Корай за карьеру заработал чуть более 20М.

Корай Алдемир

Это позволяет ему входить в ТОП-70 самых успешных игроков в истории. Алдемир играет в покер с 2012 года, однако это его первый браслет на WSOP. На этой Мировой серии покера австриец уже 11 раз попадал в призы.

Результаты финального стола WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship:

  1. Корай Алдемир – 8 млн долларов
  2. Джордж Холмс – 4,3 млн долларов
  3. Джек Оливер – 3 млн долларов
  4. Джошуа Ремитио – 2,3 млн долларов
  5. Угур Сесилмис – 1,8 млн долларов
  6. Хей Парк – 1,4 млн долларов
  7. Алехандро Лококо – 1,23 млн долларов
  8. Джарет Ист – 1,1 млн долларов
  9. Чейз Бьянки – 1 млн долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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