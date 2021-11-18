Покинул Вегас с горой долларов! Корай Алдемир – победитель Main Event WSOP 2021 (видео)

Мировая серия покера приближается к концу. Лучшие игроки мира разыгрывают между собой 88 золотых браслетов в Лас-Вегасе.
Безусловно, центральным турниром WSOP стал Main Event, длившийся с 4 ноября. Участие в нем приняли аж 6650 игроков, которые заплатили по 10 тысяч долларов бай-ина. Отметим, что по новым правилам событие прошло в формате фризаута, когда игрокам позволяется выполнить лишь один вход в турнир.
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В призы попали тысяча игроков, среди которых оказались и пятеро украинцев. Лучшим представителем нашей страны на Main Event стал днепрянин Денис Придвор, получивший 198,5 тысяч долларов за 30 место. Результаты других украинцев следующие:
- Павел Векслер занял 117 место (50,9К)
- Алексей Кравчук занял 246 место (38,6К)
- Тарас Манько занял 583 место (27,6К)
- Александр Трохименко занял 687 место (17,5К)
А сегодня ночью определился победитель Главного события. На решающий отрезок вышли трое игроков – Корай Алдемир из Австрии, Джек Оливер из Великобритании и Джордж Холмс из США.
Джек Оливер
Австриец имел серьезный перевес в стеке, однако после того, как Холмс выбил Оливера ситуация немного выровнялась. Перед началом хедз-апа у Алдемира было почти в два раза больше фишек, однако за время дуэли Корай несколько раз терял чиплидерство в борьбе с полупрофессионалом.
В итоге выставление произошло, когда у игроков был почти равный стек. На каждом этапе покеристы повышали ставки, а после ривера Джордж пошел в олл-ин и Корай поддержал. К этому моменту на столе лежали .
Джордж Холмс
После вскрытия оказалось, что Холмс рассчитывал лишь на пару королей ( на руках), тогда как Алдемир собрал две пары уже на флопе ().
В итоге Алдемиру достался приз в 8 миллионов долларов, благодаря чему австриец обновил свой бест-кэш. Всего же Корай за карьеру заработал чуть более 20М.
Корай Алдемир
Это позволяет ему входить в ТОП-70 самых успешных игроков в истории. Алдемир играет в покер с 2012 года, однако это его первый браслет на WSOP. На этой Мировой серии покера австриец уже 11 раз попадал в призы.
Результаты финального стола WSOP #67 MAIN EVENT NLH Championship:
- Корай Алдемир – 8 млн долларов
- Джордж Холмс – 4,3 млн долларов
- Джек Оливер – 3 млн долларов
- Джошуа Ремитио – 2,3 млн долларов
- Угур Сесилмис – 1,8 млн долларов
- Хей Парк – 1,4 млн долларов
- Алехандро Лококо – 1,23 млн долларов
- Джарет Ист – 1,1 млн долларов
- Чейз Бьянки – 1 млн долларов