Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Заробив півмільйона і вирішив зав'язати? Як Даніель Негреану провів 2021 рік

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
28 грудня, 16:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канадський хайроллер провів один із найгірших років останнім часом і тепер подумує відмовитися від поїздок на турніри у 2022 році.
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів в історії
Даніель Негреану - один із найкращих покеристів в історії / Фото: Pokernews

Добігає кінця 2021 року, а значить саме час підбивати покерні підсумки. Те саме вирішив зробити і один з найпопулярніших гравців Даніель Негреану.

Канадець вирішив відзвітувати перед шанувальниками про фінансові успіхи 2021-го. За останні 12 місяців KidPoker намагався не пропускати найбільші івенти, взяли участь майже у 100 турнірах (97).

Реклама

У них канадець опинявся у призах лише 30 разів. Проте це не завадило йому закінчити рік із позитивним сальдо. На бай-іни Негреану витратив 2,6 мільйона доларів, а заробити зумів майже 3,2М.

Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі
Даніель Негреану – один із найкращих покеристів у світі / Фото: Instagram Даніеля Негреану

В підсумку Даніель опинився у плюсі на 584 тисячі. Щоправда, при цьому канадець провів найгірший рік останнім часом. Гірше Негреану виступив лише у 2017 році, коли взагалі залишився в мінусі. Тепер KidPoker заявив, що наступного року зведе свою участь в івентах до мінімуму або зовсім відмовиться від покерних поїздок.

Реклама

Читайте також: У покері може виникнути шаховий атрибут, який допоможе прискорити гру

Зазначимо, що на останній Світовій серії покеру Негреану виявився одним із найуспішніших гравців, заробивши 400 тисяч. Шестиразовий володар браслетів WSOP 14 разів потрапляв у призи, двічі посідаючи третє місце.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Покер
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти