Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Заработал полмиллиона и решил завязать? Как Даниэль Негреану провел 2021 год

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
28 декабря, 16:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канадский хайроллер провел один из худших годов за последнее время и теперь подумывает отказаться от поездок на турниры в 2022 году
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в истории
Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в истории / Фото: Pokernews

Подходит к концу 2021 года, а значит самое время подводить покерные итоги. То же самое решил сделать и один из самых популярных игроков Даниэль Негреану.

Канадец решил отчитаться перед поклонниками о финансовых успехах в 2021-ом. За последние 12 месяцев KidPoker старался не пропускать крупнейшие ивенты, поучаствовав почти в 100 турнирах (97).

Реклама

В них канадец оказывался в призах всего 30 раз, однако это не помешало ему закончить год с положительным сальдо. На бай-ины Негреану потратил 2,6 миллиона долларов, а заработать сумел почти 3,2М.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире
Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В итоге Даниэль оказался в плюсе на 584 тысячи. Правда, при этом канадец провел худший год за последнее время. Хуже Негреану выступил лишь в 2017 году, когда и вовсе остался в минусе. Теперь же KidPoker заявил, что в следующем году сведет свое участие в ивентах к минимуму или же вовсе откажется от покерных поездок.

Реклама

Читайте также: В покере может появиться шахматный атрибут, который поможет ускорить игру

Отметим, что на последней Мировой серии покера Негреану оказался одним из самых успешных игроков, заработав 400 тысяч. Шестикратный обладатель браслетов WSOP 14 раз попадал в призы, дважды занимая третье место.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
2
Брин Кенни Брин Кенни
56.9
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять