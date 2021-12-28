Заработал полмиллиона и решил завязать? Как Даниэль Негреану провел 2021 год

Канадский хайроллер провел один из худших годов за последнее время и теперь подумывает отказаться от поездок на турниры в 2022 году

Даниэль Негреану - один из лучших покеристов в истории / Фото: Pokernews

Подходит к концу 2021 года, а значит самое время подводить покерные итоги. То же самое решил сделать и один из самых популярных игроков Даниэль Негреану.

Канадец решил отчитаться перед поклонниками о финансовых успехах в 2021-ом. За последние 12 месяцев KidPoker старался не пропускать крупнейшие ивенты, поучаствовав почти в 100 турнирах (97).

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В них канадец оказывался в призах всего 30 раз, однако это не помешало ему закончить год с положительным сальдо. На бай-ины Негреану потратил 2,6 миллиона долларов, а заработать сумел почти 3,2М.

Даниэль Негреану – один из лучших покеристов в мире / Фото: Instagram Даниэля Негреану

В итоге Даниэль оказался в плюсе на 584 тысячи. Правда, при этом канадец провел худший год за последнее время. Хуже Негреану выступил лишь в 2017 году, когда и вовсе остался в минусе. Теперь же KidPoker заявил, что в следующем году сведет свое участие в ивентах к минимуму или же вовсе откажется от покерных поездок.

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Отметим, что на последней Мировой серии покера Негреану оказался одним из самых успешных игроков, заработав 400 тысяч. Шестикратный обладатель браслетов WSOP 14 раз попадал в призы, дважды занимая третье место.