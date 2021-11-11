Покерный лайнер продолжает полет. PokerMatch разыграет почти 4 миллиона гривен до конца недели

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает грандиозную серию турниров International Poker Cup. Организаторы наметили 84 суперивента по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".
IPC приблизилась к экватору и уже сегодня его пересечет. PokerMatch провели 40 турниров, в которых уже разыграл почти 10 миллионов гривен!
Участие в ивентах приняли 12,9 тысячи игроков, а 39 из них добывали победы на турнирах. Единственным мультичемпионом стал пользователь eugeneshev, который праздновал успех в ивентах по Омахе в Нью-Йорке, а также в барселонском турнире по Холдему.
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До конца недели онлайн-рум проведет еще по четыре турнира в Амстердаме, Лондоне, Макао и Сочи. В них PokerMatch разыграет не менее 3,8 миллионов гривен, а главным ивентом выходных обещает стать субботний Macau PKO с гарантией в 1 миллион!
|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|11.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Amsterdam NLHE
|200 грн
|125 000 грн
|11.11. (чт)
|19:00
|[IPC] Amsterdam Omaha PKO
|250 грн
|50 000 грн
|11.11. (чт)
|19:30
|[IPC] Amsterdam OFC
|500 грн
|80 000 грн
|11.11. (чт)
|20:00
|[IPC] Amsterdam PKO
|500 грн
|400 000 грн
|12.11. (пт)
|19:00
|[IPC] London NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|12.11. (пт)
|19:00
|[IPC] London Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|12.11. (пт)
|19:30
|[IPC] London OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|12.11. (пт)
|20:00
|[IPC] London PKO
|500 грн
|500,000 грн
|13.11. (сб)
|19:00
|[IPC] Macau NLHE
|250 грн
|175,000 грн
|13.11. (сб)
|19:00
|[IPC] Macau Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|13.11. (сб)
|19:30
|[IPC] Macau OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|13.11. (сб)
|20:00
|[IPC] Macau PKO
|1 250 грн
|1 000 000 грн
|14.11. (вс)
|19:00
|[IPC] Sochi NLHE
|250 грн
|175 000 грн
|14.11. (вс)
|19:00
|[IPC] Sochi Omaha PKO
|500 грн
|100 000 грн
|14.11. (вс)
|19:30
|[IPC] Sochi OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|14.11. (вс)
|20:00
|[IPC] Sochi PKO
|500 грн
|500 000 грн
Также PokerMatch предлагает клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть дополнительные призы. К примеру, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов разделят между собой 350 тысяч.
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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. Компания также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте PokerMatch.