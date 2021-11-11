Покерный лайнер продолжает полет. PokerMatch разыграет почти 4 миллиона гривен до конца недели

Крупнейший покер-рум Украины проводит серию International Poker Cup, раздав уже 9,8 миллиона гривен счастливым участникам

International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает грандиозную серию турниров International Poker Cup. Организаторы наметили 84 суперивента по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

IPC приблизилась к экватору и уже сегодня его пересечет. PokerMatch провели 40 турниров, в которых уже разыграл почти 10 миллионов гривен!

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Участие в ивентах приняли 12,9 тысячи игроков, а 39 из них добывали победы на турнирах. Единственным мультичемпионом стал пользователь eugeneshev, который праздновал успех в ивентах по Омахе в Нью-Йорке, а также в барселонском турнире по Холдему.

До конца недели онлайн-рум проведет еще по четыре турнира в Амстердаме, Лондоне, Макао и Сочи. В них PokerMatch разыграет не менее 3,8 миллионов гривен, а главным ивентом выходных обещает стать субботний Macau PKO с гарантией в 1 миллион!

Дата Время Название турнира Бай-ин Гарантия 11.11. (чт) 19:00 [IPC] Amsterdam NLHE 200 грн 125 000 грн 11.11. (чт) 19:00 [IPC] Amsterdam Omaha PKO 250 грн 50 000 грн 11.11. (чт) 19:30 [IPC] Amsterdam OFC 500 грн 80 000 грн 11.11. (чт) 20:00 [IPC] Amsterdam PKO 500 грн 400 000 грн 12.11. (пт) 19:00 [IPC] London NLHE 250 грн 175 000 грн 12.11. (пт) 19:00 [IPC] London Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 12.11. (пт) 19:30 [IPC] London OFC 1 000 грн 125 000 грн 12.11. (пт) 20:00 [IPC] London PKO 500 грн 500,000 грн 13.11. (сб) 19:00 [IPC] Macau NLHE 250 грн 175,000 грн 13.11. (сб) 19:00 [IPC] Macau Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 13.11. (сб) 19:30 [IPC] Macau OFC 1 000 грн 125 000 грн 13.11. (сб) 20:00 [IPC] Macau PKO 1 250 грн 1 000 000 грн 14.11. (вс) 19:00 [IPC] Sochi NLHE 250 грн 175 000 грн 14.11. (вс) 19:00 [IPC] Sochi Omaha PKO 500 грн 100 000 грн 14.11. (вс) 19:30 [IPC] Sochi OFC 1 000 грн 125 000 грн 14.11. (вс) 20:00 [IPC] Sochi PKO 500 грн 500 000 грн

Также PokerMatch предлагает клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть дополнительные призы. К примеру, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов разделят между собой 350 тысяч.

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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. Компания также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте PokerMatch.