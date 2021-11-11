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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покерный лайнер продолжает полет. PokerMatch разыграет почти 4 миллиона гривен до конца недели

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 ноября, 18:20
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Крупнейший покер-рум Украины проводит серию International Poker Cup, раздав уже 9,8 миллиона гривен счастливым участникам
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch
International Poker Cup проходит с 1 по 21 ноября на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает грандиозную серию турниров International Poker Cup. Организаторы наметили 84 суперивента по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

IPC приблизилась к экватору и уже сегодня его пересечет. PokerMatch провели 40 турниров, в которых уже разыграл почти 10 миллионов гривен!

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Участие в ивентах приняли 12,9 тысячи игроков, а 39 из них добывали победы на турнирах. Единственным мультичемпионом стал пользователь eugeneshev, который праздновал успех в ивентах по Омахе в Нью-Йорке, а также в барселонском турнире по Холдему.

До конца недели онлайн-рум проведет еще по четыре турнира в Амстердаме, Лондоне, Макао и Сочи. В них PokerMatch разыграет не менее 3,8 миллионов гривен, а главным ивентом выходных обещает стать субботний Macau PKO с гарантией в 1 миллион!

ДатаВремяНазвание турнираБай-инГарантия
11.11. (чт)19:00[IPC] Amsterdam NLHE200 грн125 000 грн
11.11. (чт)19:00[IPC] Amsterdam Omaha PKO250 грн50 000 грн
11.11. (чт)19:30[IPC] Amsterdam OFC500 грн80 000 грн
11.11. (чт)20:00[IPC] Amsterdam PKO500 грн400 000 грн
12.11. (пт)19:00[IPC] London NLHE250 грн175 000 грн
12.11. (пт)19:00[IPC] London Omaha PKO500 грн100 000 грн
12.11. (пт)19:30[IPC] London OFC1 000 грн125 000 грн
12.11. (пт)20:00[IPC] London PKO500 грн500,000 грн
13.11. (сб)19:00[IPC] Macau NLHE250 грн175,000 грн
13.11. (сб)19:00[IPC] Macau Omaha PKO500 грн100 000 грн
13.11. (сб)19:30[IPC] Macau OFC1 000 грн125 000 грн
13.11. (сб)20:00[IPC] Macau PKO1 250 грн1 000 000 грн
14.11. (вс)19:00[IPC] Sochi NLHE250 грн175 000 грн
14.11. (вс)19:00[IPC] Sochi Omaha PKO500 грн100 000 грн
14.11. (вс)19:30[IPC] Sochi OFC1 000 грн125 000 грн
14.11. (вс)20:00[IPC] Sochi PKO500 грн500 000 грн

Также PokerMatch предлагает клиентам несколько горячих акций, в которых можно выиграть дополнительные призы. К примеру, в акции IPC Турниромания покер-рум разыграет 300 тысяч гривен, а в гонке команд семь лучших коллективов разделят между собой 350 тысяч.

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Главным же призом серии видятся пять билетов на ивенты European Poker Tour, которые пройдут в середине декабря в Праге. Компания также позаботится о компенсации расходов на перелет и проживание в столице Чехии. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте PokerMatch.

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