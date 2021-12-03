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PokerMatch вошел в состав холдинга Parimatch Tech

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 декабря, 16:55
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Лучший покер-рум Украины PokerMatch объединит свои усилия на международной арене с крупнейшим холдингом, который продвигает бренд Parimatch
PokerMatch объединился с Parimatch Tech
PokerMatch объединился с Parimatch Tech / Фото: PokerMatch

Международный холдинг Parimatch Tech объявил о покупке украинского онлайн-рума PokerMatch, который является лидером индустрии онлайн-покера в Украине и входит в десятку крупнейших компаний мира в индустрии iGaming.

"Parimatch Tech и PokerMatch объединят усилия для достижения совместной амбициозной цели — расширить количество развлечений и впечатлений, которые получит пользователь при контакте с брендом Parimatch.

Это позволит построить такую синергию экспертиз, которая поможет усилить позиции обоих брендов на международном уровне. Наши компании имеют похожие подходы к ведению бизнеса и мы рады, что украинский лидер онлайн-покера и бренд Parimatch теперь будут строить экосистему развлечений вместе", – заявляет co-CEO Parimatch Tech Максим Ляшко.

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Как часть холдинга Parimatch Tech, компания PokerMatch будет интегрирована в маркетинговую и бизнес-стратегию выхода на международные рынки вместе с брендом Parimatch. Также слияние с крупнейшим холдингом гемблинговой индустрии прокомментировал CEO PokerMatch Руслан Бангерт.

"Это очень радостный день для всех нас. Наши компании разделяют общие ценности и стремятся к международному развитию. Я уверен, что объединение произойдет максимально гармонично и уже в ближайшее время мы начнем реализовывать все наши международные планы".

Отметим, что PokerMatch был основан в 2016 году и этим летом отпраздновал свое пятилетие. Компания является титульным спонсором национальной сборной Украины по спортивному покеру, сотрудничает со Всеукраинской федерацией спортивного покера, а также ежедневно продвигает философию "Покер – это спорт".

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