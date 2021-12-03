PokerMatch увійшов до складу холдингу Parimatch Tech

Найкращий покер-рум України PokerMatch поєднає свої зусилля на міжнародній арені з найбільшим холдингом, який просуває бренд Parimatch

PokerMatch об'єднався з Parimatch Tech / Фото: PokerMatch

Міжнародний холдинг Parimatch Tech оголосив про покупку українського онлайн-руму PokerMatch, який є лідером індустрії онлайн-покеру в Україні та входить до десятки найбільших компаній світу в індустрії iGaming.

"Parimatch Tech та PokerMatch об'єднають зусилля для досягнення спільної амбітної мети – розширити кількість розваг та вражень, які отримає користувач при контакті з брендом Parimatch. Це дозволить збудувати таку синергію експертиз, яка допоможе посилити позиції обох брендів на міжнародному рівні. Наші компанії мають схожі підходи до ведення бізнесу і ми раді, що український лідер онлайн-покеру та бренд Parimatch тепер будуватимуть екосистему розваг разом", – заявляє co-CEO Parimatch Tech Максим Ляшко .

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Як частина холдингу Parimatch Tech, компанія PokerMatch буде інтегрована в маркетингову та бізнес-стратегію виходу на міжнародні ринки разом із брендом Parimatch. Також злиття з найбільшим холдингом гемблінгової індустрії прокоментував CEO PokerMatch Руслан Бангерт.

"Це дуже радісний день для всіх нас. Наші компанії поділяють спільні цінності та прагнуть міжнародного розвитку. Я впевнений, що об'єднання станеться максимально гармонійним і вже найближчим часом ми почнемо реалізовувати всі наші міжнародні плани".

Зазначимо, що PokerMatch був заснований у 2016 році і цього літа відсвяткував своє п'ятиріччя. Компанія є титульним спонсором національної збірної України зі спортивного покеру, співпрацює зі Всеукраїнською федерацією спортивного покеру, а також щоденно просуває філософію "Покер – це спорт".