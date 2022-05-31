PokerMatch разыгрывает до 100 тысяч гривен среди любителей покера. Как принять участие

Крупнейший покер-рум Украины дарит своим клиентам возможность заработать дополнительные призовые во время кэш-игр

PokerMatch проводит акцию Mistery Cash Drop / Фото: PokerMatch

В воскресенье компания PokerMatch завершила серию онлайн-турниров Ukrainian Glory Cup, разыграв между покеристами более семи миллионов гривен. А уже сегодня в руме стартует новая акция "Mistery Cash Drop".

Продлится она две недели, до 13 июня. Ежедневно в ней игроки смогут дополнительно пополнить свой банкролл, играя за кэш-столами по Безлимитному Холдему или Омахе. Минимальный лимит – 0,25/0,5 грн.

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Каждый день покеристов ожидает пять кэш-дропов, которые могут появиться в любую минуту. Чтобы стать его участником, игроку нужно быть за столом (не в ситауте и сыграть более 20 раздач за сессию.

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Каждый день будет разыграно 500 Козырных карт. В каждой из карт будет скрыть подарок от 2,5 гривен до суперприза – 100 тысяч! Чем выше лимит игры, тем выше шансы получить крупный денежный выигрыш.

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При этом PokerMatch отмечает, что все призы будут выплачены реальными деньгами.. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте рума.