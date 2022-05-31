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PokerMatch розігрує до 100 тисяч гривень серед любителів покеру. Як взяти участь

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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31 травня, 17:34
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Найбільший покер-рум України дарує своїм клієнтам можливість заробити додаткові призові під час кеш-ігор
PokerMatch проводить акцію Mistery Cash Drop
PokerMatch проводить акцію Mistery Cash Drop / Фото: PokerMatch

У неділю компанія PokerMatch завершила серію онлайн-турнірів. Ukrainian Glory Cup, розігравши між покеристами понад сім мільйонів гривень А вже сьогодні у румі стартує нова акція "Mistery Cash Drop".

Триватиме вона два тижні, до 13 червня. Щодня в ній гравці зможуть додатково поповнити свій банкролл, граючи за кеш-столами по Безлімітному Холдему або Омаху. Мінімальний ліміт – 0,25/0,5 грн.

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Щодня покеристів чекає п'ять кеш-дропів, які можуть з'явитися будь-якої хвилини. Щоб стати його учасником, гравцеві потрібно бути за столом (не в ситауті та зіграти понад 20 роздач за сесію).

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Кожен день буде розіграно 500 Козирних карт. У кожній із карток буде приховати подарунок від 2,5 гривень до суперпризу – 100 тисяч! Що ліміт гри, то вище шанси отримати великий грошовий виграш.

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При цьому PokerMatch зазначає, що всі призи будуть виплачені реальними грошима. Докладніше з правилами акції можна ознайомитись на сайті руму.

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