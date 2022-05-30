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Украинские покеристы собрали 760 тысяч гривен на гуманитарные нужды страны

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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30 мая, 17:04
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Компания PokerMatch провела благотворительную серию турниров, в ходе которой разыграла среди участников более 7 миллионов гривен
PokerMatch провел серию турниров ради помощи Украине
PokerMatch провел серию турниров ради помощи Украине

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает помогать нашей стране в войне против России. Ранее компания провела ряд благотворительных ивентов Victory Cup.

А в конце мая на PokerMatch состоялась крутая серия Ukrainian Glory Cup. Состояла она из 50-ти турниров по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".

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По итогам событий рум разыграл 7,3 миллиона гривен призовых среди лучших игроков. Кроме того, компания собрала 760,4 тысячи рейка, которые отправятся на гуманитарные цели в известные благотворительные организации:

  • Гуманитарный штаб ОО "Волонтерская сотня"
  • Благотворительный фонд "Трушная Победа"
  • Волонтерский фонд "Мастерская"
  • Волонтерская инициатива "Зграя"

Читайте также: Лучший покерист Украины отправится в Лас-Вегас для гуманитарной помощи Украине

Всего же турниры Ukrainian Glory Cup собрала почти 17 тысяч входов, а в призах оказывались 2273 игрока. Кто из них запомнился больше всех в серии:

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  • покерист inside27 заработал больше всех – 162 094 грн
  • игрок blackdar1n попал рекордное количество раз в призы (28)
  • mormaks стал лучшим игроком в Холдем, заработав 153 015 грн
  • в Омахе больше всех выиграл maximhasim (33 632 грн), а в "Ананасе" – velya (33 196 грн)
  • трое покеристов (thesingle19, dimata и maximhasim) сумели оформить дубль, выиграв по два турнира серии

Главное событие Ukrainian Glory Cup по Безлимитному Холдему собрало аж 1339 входов. Его победителем стал уже упомянутый выше mormaks. Именно в Main Event он и заработал почти все свои рекордные призовые (143,5 тыс. грн).

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Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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