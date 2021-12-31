PokerMatch продлил сотрудничество с именитым покерным экспертом

Специалист по МТТ Глеб Тремзин продолжит радовать своими турнирами любителей покера в 2022 году

Глеб Тремзин - эксперт PokerMatch / Фото: PokerMatch

В конце августа крупнейший покер-рум Украины PokerMatch объявил о начале сотрудничества с тремя топовыми экспертами. Одним из них стал известный покерист Глеб Тремзин.

Игрок подарил немало ярких эмоций клиентам PokerMatch за этом время, поэтому компания объявила о продлении сотрудничества с один из самых успешных турнирных игроков мира в 2022 году.

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Глеб является специалистом по МТТ (Multi-Table Tournament) и играет в покер уже более 17 лет. Он четыре раза побеждал в турнирах WCOOP, а шесть лет назад Тремзин выходил в хедз-ап Main Event EPT-2015. Всего за карьеру Тремзин заработал более 1,5 миллиона долларов в "живых" турнирах.

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За последние четыре месяца игроки PokerMatch часто пересекались с игроком в онлайне. Глеб проводил именные турниры Tremzin Million, Tremzin Edition и Tremzin Daily PKO.

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Также покерист помогал в организации крупнейших онлайн-серий года и сам в них не раз участвовал. Его вы могли увидеть за столом под ником Ti0373. Теперь же Тремзин продолжит радовать любителей покера новыми ивентами и эмоциями уже в новом году.