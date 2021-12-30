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Где сыграть в покер на Новый год? Расписание бесплатных турниров на PokerMatch

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 декабря, 18:15
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С 31 декабря по 3 января главный покер-рум Украины проведет невероятную серию фрироллов с общей гарантией 97 тысяч гривен
Новогодние фрироллы на PokerMatch
Новогодние фрироллы на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Новый год уже на пороге, поэтому самое время подумать про свой досуг в праздничные дни. Ранее мы разбирались, стоит ли играть в покер на Новый год и пришли к выводу, что это отличный способ себя развлечь в праздники.

Прекрасную возможность для этого предоставит PokerMatch. С 31 декабря по 3 января крупнейший покер-рум проведет горячую серию новогодних фрироллов, доступ к которым получат все игроки без исключения.

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Турниры будут начинаться каждые два часа, а гарантия одного ивента составит 2022 гривны. Итого за четыре дня рум проведет 48 фрироллов, разыграв в сумме почти 100 тысяч! Ивенты будут стартовать каждый день в следующие слоты:

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  • 02:00
  • 04:00
  • 06:00
  • 08:00
  • 10:00
  • 12:00
  • 14:00
  • 16:00
  • 18:00
  • 20:00
  • 22:00

Регистрация во фрироллы будет открыта за час до его начала и будет доступна еще 25 минут с момента старта. Отличная возможность весело провести время и начать выигрывать с первого же дня года!

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