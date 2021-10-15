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PokerMatch активирует силу королей – новая горячая акция покер-рума

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 октября, 18:45
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Крупнейший покер-рум Украины запускает акцию Power of Kings, благодаря которой можно выиграть до 1 тысячи гривен
PokerMatch запускает акцию Power of Kings
PokerMatch запускает акцию Power of Kings / Фото: PokerMatch

Ко Дню защитника Украины, который праздновался 14 октября, крупнейший покер-рум страны PokerMatch подготовил горячую акцию Power of Kings.

В чем ее суть? В течение недели, до 20 октября, играйте за кэш-столами Безлимитного Холдема на лимитах от 1/2 гривен и собирайте комбинации с карманной парой королей (КК). Сумма вознаграждения зависит от итоговой комбинации.

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КомбинацияПриз
Пара5 грн
Две пары10 грн
Сет20 грн
Фулл-хаус100 грн
Каре1 000 грн

Важно отметить, что игрок должен с нужной рукой дойти хотя бы до флопа. Выплата производится моментально! Детальнее правила акции расписаны на сайте PokerMatch.

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К слову, это не первая крутая акция, которую покер-рум запустил на этой неделе. С 13 октября PokerMatch дарит всем новым клиентам 330 гривен на счет сразу после регистрации. Достаточно верифицировать свою личность и приз ваш! Детальнее – здесь.

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