PokerMatch активирует силу королей – новая горячая акция покер-рума

Ко Дню защитника Украины, который праздновался 14 октября, крупнейший покер-рум страны PokerMatch подготовил горячую акцию Power of Kings.
В чем ее суть? В течение недели, до 20 октября, играйте за кэш-столами Безлимитного Холдема на лимитах от 1/2 гривен и собирайте комбинации с карманной парой королей (КК). Сумма вознаграждения зависит от итоговой комбинации.
|Комбинация
|Приз
|Пара
|5 грн
|Две пары
|10 грн
|Сет
|20 грн
|Фулл-хаус
|100 грн
|Каре
|1 000 грн
Важно отметить, что игрок должен с нужной рукой дойти хотя бы до флопа. Выплата производится моментально! Детальнее правила акции расписаны на сайте PokerMatch.
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К слову, это не первая крутая акция, которую покер-рум запустил на этой неделе. С 13 октября PokerMatch дарит всем новым клиентам 330 гривен на счет сразу после регистрации. Достаточно верифицировать свою личность и приз ваш! Детальнее – здесь.