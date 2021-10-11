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Зажигательные танцы, красотки и призы: как прошло открытие покерной резиденции в Киеве (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 21:10
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Компания PokerMatch устроила шикарное открытие своей резиденции в столице Украины, подарив гостям море эмоций и крутое настроение
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch открыл собственную резиденцию
Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch открыл собственную резиденцию / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch официально открыл свою собственную резиденцию в центре Киева. Настоящий рай для покеристов расположился в клубе спортивного покера Crystal по адресу Парковая дорога, 2.

Компания подарила посетителям незабываемый вечер. Гостей приняло двухэтажное заведение с небольшим покер-румом, а также большими рестораном и баром.

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Данное событие посетили амбассадоры PokerMatch, среди которых и самый успешный покерист Украины Евгений Качалов, а также популярный шоумен Дядя Жора. Кроме того, покер-рум объявил имя еще одного своего представителя – Михаила Гутого.

Организаторы также порадовали гостей крутым фуршетом, живой музыкой и зажигательными танцами. Кроме того, PokerMatch не оставил посетителей без подарков. Победители викторины выигрывали брендовые футболки, худи, колоды карт и кепки от компании.

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Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди стоят и в помещении)

Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и в помещении)

Возможно, это изображение (3 человека и в помещении)

Кроме того, публику развлекал и Дядя Жора, который провел товарищеский турнир по Холдему с некоторыми желающими игроками. Несмотря на отсутствие солидного призового фонда, участники получили невероятные эмоции от игры и общения с позитивным человеком.

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Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и в помещении)

Главной же фишкой вечера стал турнир по Безлимитному Холдему PokerMatch Residence Grand Opening Event. В него было выполнено 63 входа, а девять участников разделили между собой призовой фонд.

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В топ-пятерку попали чемпион Main Event PokerMatch UA Millions Ричард Нойман, а также амбассадор компании Евгений Качалов. Правда, звездному гостю пришлось довольствоваться третьим местом, тогда как чемпионом стал Алексей Гаевский.

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