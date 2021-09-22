Победа Шахтера или Динамо может принести приз – горячая акция к Суперкубку Украины

Сегодня состоится поединок за Суперкубок Украины по футболу, в котором Шахтер сразится с Динамо. Встреча пройдет на столичном НСК Олимпийский. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо состоится на нашем сайте. Начало – в 21:00.
Тем временем, крупнейший покер-рум Украины PokerMatch предлагает своим клиентам получить выгоду по итогам Суперкубка в рамках новой акции "Депозитный тотализатор". Правила участия следующие:
- игрок должен внести депозит на сумму от 100 гривен
- пополнение счета необходимо сделать до старта поединка (21:00)
- при внесении депозита необходимо указать бонус-код команды, которая, по мнению игрока, добудет Суперкубок
- если игрок верит в Шахтер – его бонус-код SHAKHTAR
- если игрок верит в Динамо – его бонус-код DYNAMO
В призовой фонд акции попадает 10% от общей суммы депозитов всех участников. Его разделят все игроки, которые точно спрогнозируют победителя Суперкубка Украины. Чем крупнее депозит внесет игрок, тем больше будет его выигрыш.
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Призы будут начислены в течение 48 часов после финального свистка на НСК Олимпийский. Самое главное, что акция беспроигрышная.
Даже если ваша команда проиграет, депозит останется на счету и вы сможете его приумножить уже за покерным столом. Все детали акции – здесь. Всем удачи!