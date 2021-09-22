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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Перемога Шахтаря або Динамо може принести приз – гаряча акція до Суперкубка України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 вересня, 13:30
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PokerMatch пропонує покеристам спрогнозувати майбутнього переможця Суперкубка країни та отримати приз в покер-румі
Перемога улюбленої команди в Суперкубку України може принести вам приз
Перемога улюбленої команди в Суперкубку України може принести вам приз / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", PokerMatch

Сьогодні відбудеться поєдинок за Суперкубок України з футболу, в якому Шахтар зіграє з Динамо. Зустріч пройде на столичному НСК Олімпійський. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамовідбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.

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Тим часом, найбільший покер-рум України PokerMatch пропонує своїм клієнтам отримати вигоду за підсумками Суперкубка в рамках нової акції "Депозитний тоталізатор". Правила участі наступні:

  • гравець повинен внести депозит на суму від 100 гривень
  • поповнення рахунку необхідно зробити до старту поєдинку (21:00)
  • при внесенні депозиту необхідно вказати бонус-код команди, яка, на думку гравця, добуде Суперкубок
  • якщо гравець вірить в Шахтар – його бонус-код SHAKHTAR
  • якщо гравець вірить в Динамо – його бонус-код DYNAMO

У призовий фонд акції потрапляє 10% від загальної суми депозитів всіх учасників. Його розділять всі гравці, які точно спрогнозують переможця Суперкубка України. Чим більший депозит внесе гравець, тим більше буде його виграш.

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Призи будуть нараховані протягом 48 годин після фінального свистка на НСК Олімпійський. Найголовніше, що акція безпрограшна.

Навіть якщо ваша команда програє, депозит залишиться на рахунку і ви зможете його примножити вже за покерним столом. Всі деталі акції – тут. Всім удачі!

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