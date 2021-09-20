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Шахтер или Динамо? Букмекеры не смогли определить фаворита в матче за Суперкубок Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 сентября, 13:45
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Донецкая и киевская команды имеют равные шансы на то, чтобы стать обладателем последнего трофея сезона 2020/2021
Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины
Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сразятся киевское Динамо и донецкий Шахтер. Встреча пройдет на НСК Олимпийский в Киеве. Начало – в 21:00.

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Кто фаворит матча? Букмекеры считают шансы команд примерно равными. На победу каждой из команд выставлены котировки в среднем по 2.60. Ничья в основное время оценивается примерно в 3.55.

КомпанияШахтерНичьяДинамо
Parimatch2.603.552.60
Favbet2.543.702.58
Vbet2.663.802.69
1xbet2.603.542.60
Фан Спорт2.603.542.60

Сколько голов будет забито? Букмекеры ожидают результативный матч. На тотал больше 2,5 выставлен коэффициент 1.79, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.04. Кроме того, велика вероятность того, что отличатся обе команды – 1.64.

Кто забьет гол? Самыми вероятными голеадорами букмекеры считают следующих игроков:

  • Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55
  • Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
  • Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00
  • Илья Шкурин (Динамо) – 3.20
  • Фернандо (Шахтер) – 3.55
  • Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
  • Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00
  • Педриньо (Шахтер) – 4.00
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Самым вероятным счетом в основное время букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 7.0. Таким образом велика вероятность того, что матч перейдет в серию пенальти. На победу каждой из команд в "лотерее" выставлен коэффициент 7.50.

Отметим, что в прямой трансляции матч Динамо – Шахтер будет доступен на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.

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