Шахтер или Динамо? Букмекеры не смогли определить фаворита в матче за Суперкубок Украины

Донецкая и киевская команды имеют равные шансы на то, чтобы стать обладателем последнего трофея сезона 2020/2021

Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 22 сентября, состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сразятся киевское Динамо и донецкий Шахтер. Встреча пройдет на НСК Олимпийский в Киеве. Начало – в 21:00.

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Кто фаворит матча? Букмекеры считают шансы команд примерно равными. На победу каждой из команд выставлены котировки в среднем по 2.60. Ничья в основное время оценивается примерно в 3.55.

Компания Шахтер Ничья Динамо Parimatch 2.60 3.55 2.60 Favbet 2.54 3.70 2.58 Vbet 2.66 3.80 2.69 1xbet 2.60 3.54 2.60 Фан Спорт 2.60 3.54 2.60

Сколько голов будет забито? Букмекеры ожидают результативный матч. На тотал больше 2,5 выставлен коэффициент 1.79, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.04. Кроме того, велика вероятность того, что отличатся обе команды – 1.64.

Кто забьет гол? Самыми вероятными голеадорами букмекеры считают следующих игроков:

Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55

(Шахтер) – 2.55 Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55

(Динамо) – 2.55 Манор Соломон (Шахтер) – 2.75

(Шахтер) – 2.75 Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00

(Динамо) – 3.00 Илья Шкурин (Динамо) – 3.20

(Динамо) – 3.20 Фернандо (Шахтер) – 3.55

(Шахтер) – 3.55 Алан Патрик (Шахтер) – 3.75

(Шахтер) – 3.75 Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00

(Динамо) – 4.00 Педриньо (Шахтер) – 4.00

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Самым вероятным счетом в основное время букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 7.0. Таким образом велика вероятность того, что матч перейдет в серию пенальти. На победу каждой из команд в "лотерее" выставлен коэффициент 7.50.

Отметим, что в прямой трансляции матч Динамо – Шахтер будет доступен на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.