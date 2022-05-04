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Первый миллион близко! PokerMatch приглашает сыграть в покер ради Украины

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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4 мая, 20:36
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Крупнейший покер-рум страны организует уже восьмой благотворительный ивент Victory Cup. Весь призовой фонд отправится на помощь пострадавшим от войны
PokerMatch проведет уже восьмой Victory Cup
PokerMatch проведет уже восьмой Victory Cup / Фото: PokerMatch

Украинский рум PokerMatch продолжает проводить благотворительные турниры и собирать средства для гуманитарных нужд украинцев. Ивенты Victory Cup проходят каждую неделю с середины марта.

В ближайшее воскресенье, 8 мая, любителей покера ждет уже восьмой благотворительный турнир. Его бай-ин будет ниже, чем обычно – 100 гривен. Начало – в 18:00.

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Все собранные средства вновь пойдут на нужды наших сограждан, которые пострадали от военных действий России на нашей территории. Ранее компания перенаправила на добрые дела более 900 тысяч гривен, так что вполне вероятно, что на выходных будет "взят" первый миллион.

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К тому же, PokerMatch от себя добавит еще 50 тысяч гривен. Важно отметить, что у игроков будет своя мотивация, поскольку рум выделил 50 тысяч ТМ призового фонда. Его разделят 50 лучших покеристов по итогам ивента.

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Также в турнире примет участие и амбассадор PokerMatch Михаил Гутый. Компания объявила "охоту" на него! Первый, кто выбьет Михаила из турнира, получит дополнительно 500 ТМ призовых. Подробные правила акции – на сайте рума.

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