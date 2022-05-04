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Перший мільйон близько! PokerMatch запрошує зіграти в покер заради України

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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4 травня, 20:36
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Найбільший покер рум країни організує вже восьмий благодійний івент Victory Cup. Весь призовий фонд піде на допомогу потерпілим від війни
PokerMatch проведе вже восьмий Victory Cup
PokerMatch проведе вже восьмий Victory Cup / Фото: PokerMatch

Український рум PokerMatch продовжує проводити благодійні турніри та збирати кошти для гуманітарних потреб українців. Івенти Victory Cup проходять щотижня із середини березня.

Найближчої неділі, 8 травня, на любителів покеру чекає вже восьмий благодійний турнір. Його бай-ін буде нижчим, ніж зазвичай – 100 гривень. Початок – о 18:00.

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Усі зібрані кошти знову підуть потреби наших співгромадян, які постраждали від військових дій Росії нашій території. Раніше компанія перенаправила на добрі справи понад 900 тисяч гривень, тож цілком імовірно, що у вихідні буде "взятий" перший мільйон.

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До того ж PokerMatch від себе додасть ще 50 тисяч гривень. Важливо зазначити, що гравці мають свою мотивацію, оскільки рум виділив 50 тисяч ТМ призового фонду. Його розділять 50 найкращих покеристів за підсумками івента.

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Також у турнірі візьме участь і амбасадор PokerMatch Михайло Гутий. Компанія оголосила "полювання" на нього! Перший, хто виб'є Михайла із турніру, отримає додатково 500 ТМ призових. Детальні правила акції – на сайті руму.

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