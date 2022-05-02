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Українець виграв майже 200 тисяч євро у Монако на турнірі з покеру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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2 травня, 15:17
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Андрій Любовецький не пошкодував 25 тисяч євро на недільний івент EPT у Монте-Карло і ця витрата сповна окупила себе
Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe
Андрій Любовецький успішно виступає на WSOP Europe

На Лазурному березі Франції триває велика серія покеру EPT Monte Carlо. На вихідних до Монако з'їхалися відомі хайролери на великий одноденний турнір із бай-іном 25 тисяч доларів.

Івент зібрав 74 входи, що дозволило зібрати 1,7 мільйона доларів призового фонду. Турнір тривав трохи більше 16 години та перемогу в ньому святкував бразильський спортсмен Юрій Дзивілевскі.

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Що цікаво, в 6-макс покерист був за крок від вильоту, маючи стек лише в три великі блайнди. Однак подальші три виставлення олл-ін принесли Дзивілевскі чіплідерство, яке він не втрачав до переможного кінця. Це дозволило Юрію оформити бест-кеш у кар'єрі, вигравши майже півмільйона за вечір.

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Андрій Любовецький виграв турнір хайролерів на WSOP Europe
Андрій Любовецький виграв турнір хайролерів на WSOP Europe / Фото: WSOP

Що цікаво, на четвертому місці опинився українець Андрій Любовецький, який виграв наприкінці минулого року браслет WSOPE. Наш співвітчизник став багатшим на 184 тисячі євро. Уродженець Хмельницького лише за кар'єру виграв 586К.

Результати фінального столу EPT Monte Carlo NLH Event 11:

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  1. Юрій Дзивілевскі – 473,2 тис. євро
  2. Даніель Дворесс – 408,7 тис. євро
  3. Байрон Каверман – 239,9 тис. євро
  4. Андрій Любовецький – 184,6 тис. євро
  5. Андраш Немет – 146,2 тис. євро
  6. Сірзат Хіссу – 114,3 тис. євро
  7. Сем Грефтон – 89,9 тис. євро
  8. Джон Табатабай – 70,3 тис. євро
  9. Сем Грінвуд – 53,4 тис. євро

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10
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Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
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3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.8
5
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
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