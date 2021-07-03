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Первый браслет за 11 лет: немецкий игрок уверенно выиграл турнир Мировой серии покера (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
3 июля, 15:30
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Маниг Лёзер несколько раз был близок к победе на WSOP, однако свой дебютный триумф смог отпраздновать в интернете
Маниг Лёзер - один из лучших покеристов Германии
Маниг Лёзер - один из лучших покеристов Германии / Фото: Instagram Манига Лёзера

1 июля стартовала Мировая серия покера в интернете. Во время WSOP Online будут разыграны 33 браслета в дисциплинах Техасский Холдем и Омаха.

Победителем первого ивента стал американец Хосе Нобоа. Вчера же подошел к концу турнир MonsterStack по Безлимитному Холдему с бай-ином 600 долларов. Его победителем стал один из лучших немецких игроков Маниг Лёзер. Парень уверенно защитил чиплидерство на финальном столе и впервые в карьере стал обладателем золотого браслета.

Отметим, что ранее Маниг был близок к успеху на "живой" серии WSOP, однако был крайне неудачен в концовках. Трижды он финишировал на третьем месте, а еще два раза уступал сопернику в хедз-апе. Самый же крупный его выигрыш пришелся на 2017 год, когда за победу в Главном событии Triton Poker Super High Roller Series Лёзер выиграл 2,1 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #2 :

  1. Маниг Лёзер (Германия) – 104,3 тыс. долларов
  2. Марк Лидтке (США) – 64,4 тыс. долларов
  3. WompDatTHomp (США) – 45,6 тыс. долларов
  4. Дэмиан Алонсо (США) – 32,7 тыс. долларов
  5. Джордин Миллер (США) – 23,7 тыс. долларов
  6. Джастин Лапка (США) – 17,4 тыс. долларов
  7. Крейг Мэйсон (США) – 13 тыс. долларов
  8. Джули Полатчек (США) – 9,8 тыс. долларов
  9. Александр Бесс (США) – 7,5 тыс. долларов

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