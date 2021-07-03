Первый браслет за 11 лет: немецкий игрок уверенно выиграл турнир Мировой серии покера (видео)

1 июля стартовала Мировая серия покера в интернете. Во время WSOP Online будут разыграны 33 браслета в дисциплинах Техасский Холдем и Омаха.
Победителем первого ивента стал американец Хосе Нобоа. Вчера же подошел к концу турнир MonsterStack по Безлимитному Холдему с бай-ином 600 долларов. Его победителем стал один из лучших немецких игроков Маниг Лёзер. Парень уверенно защитил чиплидерство на финальном столе и впервые в карьере стал обладателем золотого браслета.
Отметим, что ранее Маниг был близок к успеху на "живой" серии WSOP, однако был крайне неудачен в концовках. Трижды он финишировал на третьем месте, а еще два раза уступал сопернику в хедз-апе. Самый же крупный его выигрыш пришелся на 2017 год, когда за победу в Главном событии Triton Poker Super High Roller Series Лёзер выиграл 2,1 миллиона долларов.
Результаты финального стола WSOP Online Event #2 :
- Маниг Лёзер (Германия) – 104,3 тыс. долларов
- Марк Лидтке (США) – 64,4 тыс. долларов
- WompDatTHomp (США) – 45,6 тыс. долларов
- Дэмиан Алонсо (США) – 32,7 тыс. долларов
- Джордин Миллер (США) – 23,7 тыс. долларов
- Джастин Лапка (США) – 17,4 тыс. долларов
- Крейг Мэйсон (США) – 13 тыс. долларов
- Джули Полатчек (США) – 9,8 тыс. долларов
- Александр Бесс (США) – 7,5 тыс. долларов