Фиаско Хельмута и Негреану: определился первый победитель WSOP Online 2021 (видео)

Вчера стартовала Мировая серия покера в интернете (WSOP Online). Организация разыграет 33 браслета в дисциплинах Техасский Холдем и Омаха.
Первое событие No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off стартовало вчера и собрало аж 1277 входов по 500 долларов. В нем приняли участия и легендарные игроки, такие как Даниэль Негреану и Фил Хельмут. Канадец так и не добрался до призов, а рекордсмен по браслетам WSOP занял 143 место и поднял скромные 862 доллара.
В хедз-апе сошлись американцы Хосе Нобоа и Кристофер Базиль. У Нобоа было существенное преимущество в стеке, чем он умело и воспользовался. В последней раздаче Хосе получил фулл-хаус уже на флопе и "раздел" оппонента, который пошел в олл-ин лишь с парой "девяток".
Результаты финального стола WSOP Online Event #1: NLH Big 500 Kick-Off:
- Хосе Нобоа (США) – 105,1 тыс. долларов
- Кристофер Базиль (США) – 64,9 тыс. долларов
- Йей Юань (США) – 46,1 тыс. долларов
- "LND999" (США) – 33,3 тыс. долларов
- Райан Франклин (США) – 24,2 тыс. долларов
- Стив Гросс (США) – 17,8 тыс. долларов
- "chuckthebum" (США) – 13,4 тыс. долларов
- Шеннон Шорр (США) – 10,1 тыс. долларов
- Майкл Мардер (США) – 7,7 тыс. долларов