Фиаско Хельмута и Негреану: определился первый победитель WSOP Online 2021 (видео)

Даниэль не попал в призы, а Фил ограничился выигрышем 862 долларов

/ Фото: WSOP

Вчера стартовала Мировая серия покера в интернете (WSOP Online). Организация разыграет 33 браслета в дисциплинах Техасский Холдем и Омаха.

Первое событие No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off стартовало вчера и собрало аж 1277 входов по 500 долларов. В нем приняли участия и легендарные игроки, такие как Даниэль Негреану и Фил Хельмут. Канадец так и не добрался до призов, а рекордсмен по браслетам WSOP занял 143 место и поднял скромные 862 доллара.

В хедз-апе сошлись американцы Хосе Нобоа и Кристофер Базиль. У Нобоа было существенное преимущество в стеке, чем он умело и воспользовался. В последней раздаче Хосе получил фулл-хаус уже на флопе и "раздел" оппонента, который пошел в олл-ин лишь с парой "девяток".

Результаты финального стола WSOP Online Event #1: NLH Big 500 Kick-Off: