Перший браслет за 11 років: німецький гравець впевнено виграв турнір Світової серії покеру (відео)

1 липня стартувала Світова серія покеру в інтернеті . Під час WSOP Online будуть розіграні 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем і Омаха.
Переможцем першого івенту став американець Хосе Нобоа . Вчора ж підійшов до кінця турнір MonsterStack з Безлімітного Холдему з бай-іном 600 доларів. Його переможцем став один з найкращих німецьких гравців Маніг Льозер. Хлопець упевнено захистив чіплідерство на фінальному столі та вперше в кар'єрі став володарем золотого браслета.
Відзначимо, що раніше Маніг був близький до успіху на "живій" серії WSOP, проте був вкрай невдалий в кінцівках. Тричі він фінішував на третьому місці, а ще два рази поступався суперникові у хедз-апі. Найбільший же його виграш припав на 2017 рік, коли за перемогу у Головній події Triton Poker Super High Roller Series Льозер виграв 2,1 мільйона доларів.
Результати фінального столу WSOP Online Event #2 :
- Маніг Льозер (Німеччина) – 104,3 тис. доларів
- Марк Лідтке (США) – 64,4 тис. доларів
- WompDatTHomp (США) – 45,6 тис. доларів
- Деміан Алонсо (США) – 32,7 тис. доларів
- Джордін Міллер (США) – 23,7 тис. доларів
- Джастін Лапка (США) – 17,4 тис. доларів
- Крейг Мейсон (США) – 13 тис. доларів
- Джулі Полатчек (США) – 9,8 тис. доларів
- Александр Бесс (США) – 7,5 тис. доларів