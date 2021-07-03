Перший браслет за 11 років: німецький гравець впевнено виграв турнір Світової серії покеру (відео)

Маніг Льозер кілька разів був близький до перемоги на WSOP, однак свій дебютний тріумф зміг відсвяткувати в інтернеті

Маніг Льозер - один з найкращих покеристів Німеччини / Фото: Instagram Маніга Льозера

1 липня стартувала Світова серія покеру в інтернеті . Під час WSOP Online будуть розіграні 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем і Омаха.

Переможцем першого івенту став американець Хосе Нобоа . Вчора ж підійшов до кінця турнір MonsterStack з Безлімітного Холдему з бай-іном 600 доларів. Його переможцем став один з найкращих німецьких гравців Маніг Льозер. Хлопець упевнено захистив чіплідерство на фінальному столі та вперше в кар'єрі став володарем золотого браслета.

Відзначимо, що раніше Маніг був близький до успіху на "живій" серії WSOP, проте був вкрай невдалий в кінцівках. Тричі він фінішував на третьому місці, а ще два рази поступався суперникові у хедз-апі. Найбільший же його виграш припав на 2017 рік, коли за перемогу у Головній події Triton Poker Super High Roller Series Льозер виграв 2,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #2 :