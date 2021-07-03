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Перший браслет за 11 років: німецький гравець впевнено виграв турнір Світової серії покеру (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
3 липня, 15:30
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Маніг Льозер кілька разів був близький до перемоги на WSOP, однак свій дебютний тріумф зміг відсвяткувати в інтернеті
Маніг Льозер - один з найкращих покеристів Німеччини
Маніг Льозер - один з найкращих покеристів Німеччини / Фото: Instagram Маніга Льозера

1 липня стартувала Світова серія покеру в інтернеті . Під час WSOP Online будуть розіграні 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем і Омаха.

Переможцем першого івенту став американець Хосе Нобоа . Вчора ж підійшов до кінця турнір MonsterStack з Безлімітного Холдему з бай-іном 600 доларів. Його переможцем став один з найкращих німецьких гравців Маніг Льозер. Хлопець упевнено захистив чіплідерство на фінальному столі та вперше в кар'єрі став володарем золотого браслета.

Відзначимо, що раніше Маніг був близький до успіху на "живій" серії WSOP, проте був вкрай невдалий в кінцівках. Тричі він фінішував на третьому місці, а ще два рази поступався суперникові у хедз-апі. Найбільший же його виграш припав на 2017 рік, коли за перемогу у Головній події Triton Poker Super High Roller Series Льозер виграв 2,1 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP Online Event #2 :

  1. Маніг Льозер (Німеччина) – 104,3 тис. доларів
  2. Марк Лідтке (США) – 64,4 тис. доларів
  3. WompDatTHomp (США) – 45,6 тис. доларів
  4. Деміан Алонсо (США) – 32,7 тис. доларів
  5. Джордін Міллер (США) – 23,7 тис. доларів
  6. Джастін Лапка (США) – 17,4 тис. доларів
  7. Крейг Мейсон (США) – 13 тис. доларів
  8. Джулі Полатчек (США) – 9,8 тис. доларів
  9. Александр Бесс (США) – 7,5 тис. доларів

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