Фіаско Хельмута та Негреану: визначився перший переможець WSOP Online 2021 (відео)

Даніель не потрапив в призи, а Філ обмежився виграшем 862 доларів

/ Фото: WSOP

Вчора стартувала Світова серія покеру в інтернеті (WSOP Online). Організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем та Омаха.

Перша подія No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off стартувала вчора і зібрала аж 1277 входів по 500 доларів. У ньому взяли участь і легендарні гравці, такі як Даніель Негреану та Філ Хельмут. Канадець так і не дістався до призів, а рекордсмен по браслетах WSOP зайняв 143 місце і підняв скромні 862 долари.

В хедз-апі зійшлися американці Хосе Нобоа та Крістофер Базіль. У Нобоа було істотна перевага в стеці, чим він вміло і скористався. В останній роздачі Хосе отримав фулл-хаус вже на флопі та "роздяг" опонента, який пішов в олл-ін лише з парою "дев'яток".

Результати фінального столу WSOP Online Event #1: