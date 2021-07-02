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Фіаско Хельмута та Негреану: визначився перший переможець WSOP Online 2021 (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
2 липня, 14:05
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Даніель не потрапив в призи, а Філ обмежився виграшем 862 доларів
/ Фото: WSOP

Вчора стартувала Світова серія покеру в інтернеті (WSOP Online). Організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем та Омаха.

Перша подія No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off стартувала вчора і зібрала аж 1277 входів по 500 доларів. У ньому взяли участь і легендарні гравці, такі як Даніель Негреану та Філ Хельмут. Канадець так і не дістався до призів, а рекордсмен по браслетах WSOP зайняв 143 місце і підняв скромні 862 долари.

В хедз-апі зійшлися американці Хосе Нобоа та Крістофер Базіль. У Нобоа було істотна перевага в стеці, чим він вміло і скористався. В останній роздачі Хосе отримав фулл-хаус вже на флопі та "роздяг" опонента, який пішов в олл-ін лише з парою "дев'яток".

Результати фінального столу WSOP Online Event #1:

  1. Хосе Нобоа (США) – 105,1 тис. доларів
  2. Крістофер Базіль (США) – 64,9 тис. доларів
  3. Йей Юань (США) – 46,1 тис. доларів
  4. "LND999" (США) – 33,3 тис. доларів
  5. Раян Франклін (США) – 24,2 тис. доларів
  6. Стів Гросс (США) – 17,8 тис. доларів
  7. "Chuckthebum" (США) – 13,4 тис. доларів
  8. Шеннон Шорр (США) – 10,1 тис. доларів
  9. Майкл Мардер (США) – 7,7 тис. доларів

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$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
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