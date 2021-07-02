Фіаско Хельмута та Негреану: визначився перший переможець WSOP Online 2021 (відео)

Вчора стартувала Світова серія покеру в інтернеті (WSOP Online). Організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Техаський Холдем та Омаха.
Перша подія No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off стартувала вчора і зібрала аж 1277 входів по 500 доларів. У ньому взяли участь і легендарні гравці, такі як Даніель Негреану та Філ Хельмут. Канадець так і не дістався до призів, а рекордсмен по браслетах WSOP зайняв 143 місце і підняв скромні 862 долари.
В хедз-апі зійшлися американці Хосе Нобоа та Крістофер Базіль. У Нобоа було істотна перевага в стеці, чим він вміло і скористався. В останній роздачі Хосе отримав фулл-хаус вже на флопі та "роздяг" опонента, який пішов в олл-ін лише з парою "дев'яток".
Результати фінального столу WSOP Online Event #1:
- Хосе Нобоа (США) – 105,1 тис. доларів
- Крістофер Базіль (США) – 64,9 тис. доларів
- Йей Юань (США) – 46,1 тис. доларів
- "LND999" (США) – 33,3 тис. доларів
- Раян Франклін (США) – 24,2 тис. доларів
- Стів Гросс (США) – 17,8 тис. доларів
- "Chuckthebum" (США) – 13,4 тис. доларів
- Шеннон Шорр (США) – 10,1 тис. доларів
- Майкл Мардер (США) – 7,7 тис. доларів