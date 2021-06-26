Світова серія покеру в інтернеті: розклад турнірів WSOP Online

Найбільші покерні івенти пройдуть в липні в інтернеті, щоб розіграти 33 браслети по Холдему та Омасі

WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покеру / Фото: WSOP

Цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Втім, організація вирішила не відмовлятися від онлайн-формату і готується провести серію і в інтернеті. WSOP Online буде проходити з 1 липня по 1 серпня щодня. За підсумками місяця організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Безлімітний Холдем та Омаха PLO. Бай-іни будуть варіюватися від 333 до 7777 доларів.

Гранд-фінал серії пройде 1 серпня. Вхід в турнір складе 500 доларів, а гарантований призовий фонд – 1 мільйон. Всі турніри пройдуть на офіційному сайті організації WSOP.com. У минулому році серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Розклад турнірів на 2021 рік виглядає наступним чином: