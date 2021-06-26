Світова серія покеру в інтернеті: розклад турнірів WSOP Online

Цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.
Втім, організація вирішила не відмовлятися від онлайн-формату і готується провести серію і в інтернеті. WSOP Online буде проходити з 1 липня по 1 серпня щодня. За підсумками місяця організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Безлімітний Холдем та Омаха PLO. Бай-іни будуть варіюватися від 333 до 7777 доларів.
Гранд-фінал серії пройде 1 серпня. Вхід в турнір складе 500 доларів, а гарантований призовий фонд – 1 мільйон. Всі турніри пройдуть на офіційному сайті організації WSOP.com. У минулому році серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Розклад турнірів на 2021 рік виглядає наступним чином:
|Дата
|Турнір
|Бай-ін
|1 липня
|No Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off
|$ 500
|2 липня
|WSOP Event #2 No Limit Hold'em MonsterStack
|$ 600
|3 липня
|No Limit Hold'em Turbo Deepstack
|$ 500
|4 липня
|No Limit Hold'em Super Turbo
|$ 500
|5 липня
|No Limit Hold'em 8-Max
|$ 1,000
|6 липня
|No Limit Hold'em Deepstack
|$ 2,000
|7 липня
|No Limit Hold'em 7's
|$ 777
|8 липня
|No Limit Hold'em Crazy Eights
|$ 888
|9 липня
|No Limit Hold'em 6-Max
|$ 400
|10 липня
|No Limit Hold'em
|$ 333
|11 липня
|No Limit Hold'em Ultra Deepstack
|$ 400
|12 липня
|No Limit Hold'em Turbo Deepstack
|$ 500
|13 липня
|No Limit Hold'em Freezeout
|$ 1,000
|14 липня
|No Limit Hold'em
|$ 500
|15 липня
|No Limit Hold'em High Roller Freezeout
|$ 5,300
|16 липня
|PLO8 6-Handed
|$ 600
|17 липня
|No Limit Hold'em 8-Max
|$ 400
|18 липня
|No Limit Hold'em North American Open
|$ 1,000
|19 липня
|PLO Crazy Eights – 8 Handed
|$ 888
|20 липня
|No Limit Hold'em High Roller
|$ 3,200
|21 липня
|PLO 6-Handed
|$ 600
|22 липня
|No Limit Hold'em Knockout
|$ 600
|23 липня
|No Limit Hold'em Turbo
|$ 500
|24 липня
|No Limit Hold'em MonsterStack
|$ 400
|25 липня
|No Limit Hold'em Lucky 7's High Roller
|$ 7,777
|25 липня
|No Limit Hold'em The BIG 500 Encore
|$ 500
|26 липня
|PLO Championship
|$ 1,000
|27 липня
|No Limit Hold'em High Roller Championship
|$ 3,200
|28 липня
|No Limit Hold'em 8-Max Turbo Deepstack Championship
|$ 800
|29 липня
|No Limit Hold'em 6-Max Championship
|$ 600
|30 липня
|No Limit Hold'em Summer Saver
|$ 500
|31 липня
|No Limit Hold'emChampionship
|$ 1,000
|1 серпня
|No Limit Hold'em Grand Finale
|$ 500