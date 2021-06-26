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Світова серія покеру в інтернеті: розклад турнірів WSOP Online

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
26 червня, 16:20
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Найбільші покерні івенти пройдуть в липні в інтернеті, щоб розіграти 33 браслети по Холдему та Омасі
WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покеру
WSOP розіграє 33 браслети через онлайн-турніри з покеру / Фото: WSOP

Цієї осені Світова серія покеру повертається в офлайн-режим. У минулому році через пандемію коронавірусу WSOP була проведена в інтернеті, проте тепер серія відбудеться в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Втім, організація вирішила не відмовлятися від онлайн-формату і готується провести серію і в інтернеті. WSOP Online буде проходити з 1 липня по 1 серпня щодня. За підсумками місяця організація розіграє 33 браслети в дисциплінах Безлімітний Холдем та Омаха PLO. Бай-іни будуть варіюватися від 333 до 7777 доларів.

Гранд-фінал серії пройде 1 серпня. Вхід в турнір складе 500 доларів, а гарантований призовий фонд – 1 мільйон. Всі турніри пройдуть на офіційному сайті організації WSOP.com. У минулому році серія розіграла загальний призовий фонд 26,8 мільйона доларів. Розклад турнірів на 2021 рік виглядає наступним чином:

Дата Турнір Бай-ін
1 липняNo Limit Hold'em The BIG 500 Kick-Off$ 500
2 липняWSOP Event #2 No Limit Hold'em MonsterStack$ 600
3 липняNo Limit Hold'em Turbo Deepstack$ 500
4 липняNo Limit Hold'em Super Turbo$ 500
5 липняNo Limit Hold'em 8-Max$ 1,000
6 липняNo Limit Hold'em Deepstack$ 2,000
7 липняNo Limit Hold'em 7's$ 777
8 липняNo Limit Hold'em Crazy Eights$ 888
9 липняNo Limit Hold'em 6-Max$ 400
10 липняNo Limit Hold'em$ 333
11 липняNo Limit Hold'em Ultra Deepstack$ 400
12 липняNo Limit Hold'em Turbo Deepstack$ 500
13 липняNo Limit Hold'em Freezeout$ 1,000
14 липняNo Limit Hold'em$ 500
15 липняNo Limit Hold'em High Roller Freezeout$ 5,300
16 липняPLO8 6-Handed$ 600
17 липняNo Limit Hold'em 8-Max$ 400
18 липняNo Limit Hold'em North American Open$ 1,000
19 липняPLO Crazy Eights – 8 Handed$ 888
20 липняNo Limit Hold'em High Roller$ 3,200
21 липняPLO 6-Handed$ 600
22 липняNo Limit Hold'em Knockout$ 600
23 липняNo Limit Hold'em Turbo$ 500
24 липняNo Limit Hold'em MonsterStack$ 400
25 липняNo Limit Hold'em Lucky 7's High Roller$ 7,777
25 липняNo Limit Hold'em The BIG 500 Encore$ 500
26 липняPLO Championship$ 1,000
27 липняNo Limit Hold'em High Roller Championship$ 3,200
28 липняNo Limit Hold'em 8-Max Turbo Deepstack Championship$ 800
29 липняNo Limit Hold'em 6-Max Championship$ 600
30 липняNo Limit Hold'em Summer Saver$ 500
31 липняNo Limit Hold'emChampionship$ 1,000
1 серпняNo Limit Hold'em Grand Finale$ 500

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