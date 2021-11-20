Оле здорового человека: тезка Сульшера выиграл почти 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе (видео)

Немец австрийского происхождения Оле Шемион стал обладателем золотого браслета WSOP, выиграв турнир в честь Зала славы покера

Оле Шемион добыл свой первый браслет WSOP

В Лас-Вегасе подходит к концу Мировая серия покера. WSOP длится уже полтора месяца, а по ее итогам организация разыграет 88 золотых браслетов.

Так, три дня назад завершился Main Event, чемпионом которого стал австрийский хайроллер Корай Алдемир. Парень сумел пройти поле из шести с лишним тысяч игроков и поднял аж 8 миллионов.

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Тем временем, завершаются последние ивенты серии. Ночью определился чемпион крупного турнира Hall Of Fame Bounty с бай-ином 1979 долларов. Сумма неспроста выбрана именно такой, ведь в 1979 году был основан Зал славы покера, куда недавно попал Эли Элезра.

В турнире сыграли 468 покеристов, из которых в призах оказался 71 игрок. Победителем же стал известный австриец Оле Шемион, который проживает в Берлине и имеет немецкое гражданство.

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Несмотря на множество попаданий в призы на турнирах WSOP, для Оле это первый золотой браслет в карьере. Всего же за карьеру австриец выиграл около 20-ти крупных ивентов и заработал на покере аж 16,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:

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