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Оле здорового человека: тезка Сульшера выиграл почти 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 ноября, 18:30
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Немец австрийского происхождения Оле Шемион стал обладателем золотого браслета WSOP, выиграв турнир в честь Зала славы покера
Оле Шемион добыл свой первый браслет WSOP
Оле Шемион добыл свой первый браслет WSOP

В Лас-Вегасе подходит к концу Мировая серия покера. WSOP длится уже полтора месяца, а по ее итогам организация разыграет 88 золотых браслетов.

Так, три дня назад завершился Main Event, чемпионом которого стал австрийский хайроллер Корай Алдемир. Парень сумел пройти поле из шести с лишним тысяч игроков и поднял аж 8 миллионов.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

Тем временем, завершаются последние ивенты серии. Ночью определился чемпион крупного турнира Hall Of Fame Bounty с бай-ином 1979 долларов. Сумма неспроста выбрана именно такой, ведь в 1979 году был основан Зал славы покера, куда недавно попал Эли Элезра.

В турнире сыграли 468 покеристов, из которых в призах оказался 71 игрок. Победителем же стал известный австриец Оле Шемион, который проживает в Берлине и имеет немецкое гражданство.

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Ole Schemion

Несмотря на множество попаданий в призы на турнирах WSOP, для Оле это первый золотой браслет в карьере. Всего же за карьеру австриец выиграл около 20-ти крупных ивентов и заработал на покере аж 16,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:

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  1. Оле Шемион – 172,5 тыс. долларов
  2. Бенджамин Андервуд – 106,6 тыс. долларов
  3. Джовани Торре – 74,1 тыс. долларов
  4. Марк Ривера – 52,5 тыс. долларов
  5. Джеймс Александер – 37,9 тыс. долларов
  6. Джерри Вонг – 27,9 тыс. долларов
  7. Роналд Салливан – 20,9 тыс. долларов
  8. Дилан Уилкерсон – 16 тыс. долларов
  9. Эдер Мурата – 12,5 тыс. долларов

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1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
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9
6
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