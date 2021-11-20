Оле здорової людини: тезка Сульшера виграв майже 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі (відео)

У Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру. WSOP триває вже півтора місяця, а за її підсумками організація розіграє 88 браслетів.
Так, три дні тому завершився Main Event, чемпіоном якого став австрійський хайролер Корай Алдемір. Хлопець зумів пройти поле із шести з лишком тисяч гравців і підняв аж 8 мільйонів.
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Тим часом завершуються останні івенти серії. Вночі визначився чемпіон великого турніру Hall Of Fame Bounty з бай-іном 1979 доларів. Сума неспроста обрана саме такою, адже 1979 року було засновано Зал слави покеру, куди нещодавно потрапив Елі Елезра.
У турнірі зіграли 468 покеристів, з яких у призах опинився 71 гравець. Переможцем став відомий австрієць Оле Шеміон, який мешкає в Берліні та має німецьке громадянство.
Попри безліч потраплянь у призи на турнірах WSOP, для Оле це перший золотий браслет у кар'єрі. Усього ж за кар'єру австрієць виграв близько 20 великих івентів і заробив на покері аж 16,5 мільйона доларів.
Результати фінального столу WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:
- Оле Шеміон – 172,5 тис. доларів
- Бенджамін Андервуд – 106,6 тис. доларів
- Джованні Торре – 74,1 тис. доларів
- Марк Рівера – 52,5 тис. доларів
- Джеймс Александер – 37,9 тис. доларів
- Джеррі Вонг – 27,9 тис. доларів
- Роналд Салліван – 20,9 тис. доларів
- Ділан Вілкерсон – 16 тис. доларів
- Едер Мурата – 12,5 тис. доларів