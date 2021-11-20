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Оле здорової людини: тезка Сульшера виграв майже 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
20 листопада, 18:30
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Німець австрійського походження Оле Шеміон став володарем золотого браслета WSOP, вигравши турнір на честь Залу слави покеру
Оле Шеміон здобув свій перший браслет WSOP
Оле Шеміон здобув свій перший браслет WSOP

У Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру. WSOP триває вже півтора місяця, а за її підсумками організація розіграє 88 браслетів.

Так, три дні тому завершився Main Event, чемпіоном якого став австрійський хайролер Корай Алдемір. Хлопець зумів пройти поле із шести з лишком тисяч гравців і підняв аж 8 мільйонів.

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Корай Алдемир стал победителем WSOP Main Event

Тим часом завершуються останні івенти серії. Вночі визначився чемпіон великого турніру Hall Of Fame Bounty з бай-іном 1979 доларів. Сума неспроста обрана саме такою, адже 1979 року було засновано Зал слави покеру, куди нещодавно потрапив Елі Елезра.

У турнірі зіграли 468 покеристів, з яких у призах опинився 71 гравець. Переможцем став відомий австрієць Оле Шеміон, який мешкає в Берліні та має німецьке громадянство.

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Ole Schemion

Попри безліч потраплянь у призи на турнірах WSOP, для Оле це перший золотий браслет у кар'єрі. Усього ж за кар'єру австрієць виграв близько 20 великих івентів і заробив на покері аж 16,5 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:

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  1. Оле Шеміон – 172,5 тис. доларів
  2. Бенджамін Андервуд – 106,6 тис. доларів
  3. Джованні Торре – 74,1 тис. доларів
  4. Марк Рівера – 52,5 тис. доларів
  5. Джеймс Александер – 37,9 тис. доларів
  6. Джеррі Вонг – 27,9 тис. доларів
  7. Роналд Салліван – 20,9 тис. доларів
  8. Ділан Вілкерсон – 16 тис. доларів
  9. Едер Мурата – 12,5 тис. доларів

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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