Відсидів у в'язниці та потонув у боргах. Колишній ізраїльський військовий включений до Зали слави покеру

Члени покерного Hall of Fame включили до свого списку Елі Елезру, який чотири рази вигравав браслет WSOP

Елі Елезра став членом Залу слави покеру / Фото: Pokeroff

Вночі став відомий чемпіон Головної події Світової серії покеру 2021. Турнір зібрав 6650 гравців, а переможцем зумів стати австрієць Корай Алдемір, який виграв приз у 8 мільйонів доларів.

Також традиційно після Main Event організація WSOP оголосила нового члена Залу слави покеру. Щороку в нього потрапляє по одному заслуженому гравцю, який досяг грандіозних висот у цій грі.

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Відбір складався із двох етапів. На першому всі любителі покеру могли через сайт організації подати свого кандидата з аргументацією на його користь. Головні аспекти у визначенні претендента на Hall of Fame були такі показники:

гравцеві має бути не менше 40 років

гравець має зробити собі ім'я в іграх проти найкращих опонентів

гравець має грати на високих лімітах

гравець повинен стабільно грати протягом тривалого часу

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У середині жовтня WSOP відібрала десятку найпопулярніших кандидатів, з яких нового гравця для Залу слави обирали його члени. У результаті 60-м покеристом в HOF став американець ізраїльського походження Елі Елезра.

60-річний гравець обійшов у голосуванні таких зірок покеру як Антоніо Есфандіарі, Бертран Гроспельє, Майк Матусов, Кріс Фергюсон та покійний Лейн Флек. Уродженець Єрусалиму має у своєму активі чотири браслети WSOP, а також 4,5 мільйона доларів доходу у "живих" івентах.

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Щоправда, є у його біографії і "темна" сторона. Елі зізнавався, що невдачі у бізнесі змусили його залізти у великі борги, а деякі з них він не віддає вже понад 10 років. Ізраїльтянин володів автоматами для фотодруку у Лас-Вегасі, а також кількома продуктовими магазинами.

Елезра припускав, що йому доведеться піти на зниження лімітів, щоб підзаробити, проте він вирішував залишатися серед хайролерів і позичав все більше грошей. Зазначимо, що на цій WSOP Елі вже сім разів потрапляв у призи та тричі – за фінальний стіл.

До слова, Елезра є колишнім ізраїльським військовим. Після поранення в ногу під час війни в Лівані він відбував строк у в'язниці за непокору наказам. Через деякий час Елі вирішив емігрувати до США.