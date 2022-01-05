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Неймар продолжает отжигать! Форвард сразится с украинцем в престижном онлайн-турнире

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 января, 13:40
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Бразильский игрок ПСЖ лидирует за финальным столом ивента хайроллеров Winter Series, а помешать ему может украинский спортсмен
Неймар и Андрей Новак сразятся в турнире хайроллеров в онлайне
Неймар и Андрей Новак сразятся в турнире хайроллеров в онлайне

Форвард футбольного клуба ПСЖ Неймар с начала декабря восстанавливается от травмы голеностопа, что позволяет ему заниматься хобби. Одно из них – покер.

Накануне Нового года бразилец сумел выиграть онлайн-турнир Winter Series, заработав наибольшие призовые в карьере покериста (23,8 тысячи долларов). А в начале января Ней продолжил покорять онлайн.

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На днях форвард решил запрыгнуть в турнир хайроллеров с бай-ином аж 10 тысяч долларов, а вчера вышел за финальный стол. При этом именно Неймар является его чиплидером!

Неймар. Фото: psg.fr
Неймар. Фото: psg.fr

Бразилец в любом случае перебьет свой бест-кэш, так как за девятое место полагается приз в 26К. Если же Неймар сможет выиграть ивент, он пополнит свой банкролл на 224 тысячи долларов.

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Правда, конкуренция у футболиста будет нешуточная. Его оппонентами по финалке станут мастер онлайн-турниров Кристиан Рудольф и один из лучших немецких игроков в истории Кристоф Фогельсанг.

Также в решающую стадию турнира попал и украинец Андрей Новак. Финальный стол начнется сегодня вечером.

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