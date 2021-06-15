Неудержимый Дэвид Питерс: американец вновь доминирует на Открытом чемпионате США по покеру (видео)

Хайроллер из Огайо выиграл третий из пяти последних ивентов на US Poker Open 2021

Дэвид Питерс триумфовал на 11-ом событии US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчера состоялся одиннадцатый ивент Открытого чемпионата США по покеру. Участие в турнире с бай-ином 25 тысяч долларов приняли 69 игроков.

За финальный стол в основном вышли хайроллеры и фавориты соревнования – Дэн Шак, Ванесса Кейд, Франк Фунаро, Джейк Дэниелс, Дэвид Питерс, Иван Зуфич. Последние двое и сошлись друг с другом в хедз-апе, а победа вновь досталась Питерсу, выигравшему уже третий из пяти последних ивентов US Poker Open.

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Важнейшим моментом для Дэвида стала ставка олл-ин с тузом и дамой (AQ) против Ванессы Кейд, у которой была пара "десяток" (TT). Удача благоволила американцу, подарив туза на флопе. В хедз-апе он едва не проиграл Зуфичу, который отыграл почти три миллиона у соперника благодаря раздаче с карманной парой королей (КК).

Однако Питерс руки не опустил и добился своего. Победа позволила американцу опередить Али Имсировича в общем зачете. Теперь двух покерных монстров разделяет 163 очка. К слову, в следующем ивенте Питерс уже не попадет в призы, так как завершил двухдневную финальную серию USPO на 13 месте.

Итоги одиннадцатого ивента US Poker Open 2021:

1. Дэвид Питерс (США) – 465,7 тыс. долларов

2. Иван Зуфич (Хорватия) – 345 тыс. долларов

3. Дэн Шак (США) – 224,2 тыс. долларов

4. Джейк Дэниелс (США) – 172,5 тыс. долларов

5. Ванесса Кейд (Канада) – 138 тыс. долларов

6. Франк Фунаро (США) – 103,5 тыс. долларов

7. Кристофер Брюэр (США) – 86,2 тыс. долларов