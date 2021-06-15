Нестримний Девід Пітерс: американець знову домінує на Відкритому чемпіонаті США з покеру (відео)

Хайроллеров з Огайо виграв третій з п'яти останніх івентів на US Poker Open 2021

Девід Пітерс тріумфував на 11-ій події US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчора відбувся одинадцятий івент Відкритого чемпіонату США з покеру. Участь в турнірі з бай-іном 25 тисяч доларів взяли 69 гравців.

За фінальний стіл в основному вийшли хайролери та фаворити змагання – Ден Шак, Ванесса Кейд, Франк Фунаро, Джейк Деніелс, Девід Пітерс, Іван Зуфіч. Останні двоє і зійшлися один з одним в хедз-апі, а перемога знову дісталася Пітерсу, котра виграла вже третій з п'яти останніх івентів US Poker Open.

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Найважливішим моментом для Девіда стала ставка олл-ін з тузом і дамою (AQ) проти Ванесси Кейд, у якій була пара "десяток" (TT). Удача була прихильна до американця, подарувавши туза на флопі. В хедз-апі він ледь не програв Зуфічу, який відіграв майже три мільйони у суперника завдяки роздачі з кишеньковою парою королів (КК).

Однак Пітерс руки не опустив і домігся свого. Перемога дозволила американцеві випередити Алі Імсіровіча в загальному заліку. Тепер двох покерних монстрів розділяє 163 очка. До слова, в наступному івент Пітерс вже не потрапить в призи, оскільки завершив дводенну фінальну серію USPO на 13 місці.

Підсумки одинадцятого івенту US Poker Open 2021:

1. Девід Пітерс (США) – 465,7 тис. доларів

2. Іван Зуфіч (Хорватія) – 345 тис. доларів

3. Ден Шак (США) – 224,2 тис. доларів

4. Джейк Деніелс (США) – 172,5 тис. доларів

5. Ванесса Кейд (Канада) – 138 тис. доларів

6. Франк Фунаро (США) – 103,5 тис. доларів

7. Крістофер Брюер (США) – 86,2 тис. доларів