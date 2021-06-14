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Боснийскому гению покера не удался сумасшедший блеф на турнире US Poker Open (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июня, 13:11
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Али Имсирович пытался обмануть Дэвида Питерса в хедз-апе шестикарточного Холдема, однако "трюк" не удался
Дэвид Питерс выиграл турнир по шестикарточному Холдему на US Poker Open 2021
Дэвид Питерс выиграл турнир по шестикарточному Холдему на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчера состоялся десятый ивент Открытого чемпионата США по покеру. 27 игроков сражались за банк в 270 тысяч долларов в дисциплине Short Deck Poker.

За финальным столом сошлись сразу три тяжеловеса – одни из богатейших покеристов в истории Дэвид Питерс и Кэри Катц, а также лучший игрок этого года Али Имсирович. В итоге в хедз-апе остался босниец и Питерс, который подошел к дуэли с существенным перевесом в стеке (3 к 1).

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Такой перевес толкнул Али на отчаянные меры. В последней раздаче босниец решил блефовать, имея на руках даму с "восьмеркой" (Q8), тогда как у соперника были коннектеры (J10). На флопе выпадают туз, валет и "десятка" (A-J-10) и босниец со стрит-дро на руках решает поставить 100 тысяч. Питерс с двумя парами на руках поддерживает.

"Шестерка" на терне не мешает Али вести себя уверенно и он ставит 450K. Питерс, конечно же, делает "CALL". На ривере вновь выпадает 6 и тут Имсирович принимает решение пойти в олл-ин (1,6М), показывая сопернику либо стрит или две пары из тузов и "шестерок". К сожалению для балканца, блеф не удался. Дэвид раскусил его и в итоге стал победителем турнира, забрав 124 тысячи долларов.

Итоги десятого ивента US Poker Open 2021:

1. Дэвид Питерс (США) – 124 тыс. долларов
2. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 75,6 тыс. долларов
3. Кэри Катц (США) – 43,2 тыс. долларов
4. Томас Кайсар (США) – 27 тыс. долларов

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