Назван лучший покерист Украины 2021 года. Он более чем в два раза отстал от лидера общего рейтинга

Харьковчанин Юрий Козинский немало поиграл в прошлом году и набрал наибольшее количество баллов среди соотечественников

Юрий Козинский стал лучшим покеристом Украины в 2021 году

Уже в середине следующего месяца, 18 февраля, в казино Aria в Лас-Вегасе пройдет масштабное мероприятие Global Poker Awards. На нем будут определены 20 победителей в разных покерных номинациях по итогам прошлого года.

Одним из организаторов конкурса – сайт Global Poker Index – уже подвел итоги в трех рейтингах. Также ресурс выделил лучших покеристов по странам.

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В течение 2021 года GPI начислял игрокам баллы по определенной формуле, в которой учитывался размер бай-ина, количество участников, итоговая позиция и призовые игрока. Что же касается Украины, то лучшим покеристом нашей страны признан Юрий Козинский.

В прошлом году харьковчанин 15 раз выходил в призовые на крупных ивентах, в том числе дважды – на WSOP. Всего за прошедшие 12 месяцев Юрий заработал 212 тысяч долларов. В рейтинге GPI Козинский заработал 1418 баллов.

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Если же говорить про американцев, то в самой покерной стране мира победу одержал Чанс Корнут (3225 балла), опередив всего на 88 очков Шеннона Шора. В общем же рейтинге Чанс уступил лишь боснийцу Али Имсировичу. Пробежимся и по другим странам: