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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Названий найкращий покерист України 2021 року. Він більш ніж удвічі відстав від лідера загального рейтингу

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 січня, 19:10
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Харків'янин Юрій Козинський чимало пограв минулого року і набрав найбільшу кількість балів серед співвітчизників
Юрій Козинський став найкращим покеристом України у 2021 році
Юрій Козинський став найкращим покеристом України у 2021 році

Вже в середині наступного місяця, 18 лютого, у казино Aria у Лас-Вегасі пройде масштабний захід. Global Poker Awards. На ньому буде визначено 20 переможців у різних номінаціях покеру за підсумками минулого року.

Одним з організаторів конкурсу – сайт Global Poker Index – вже підбив підсумки у трьох рейтингах. Також ресурс виділив найкращих покеристів країнами.

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Протягом 2021 року GPI нараховував гравцям бали за певною формулою, в якій враховувався розмір бай-іну, кількість учасників, підсумкова позиція та призові гравці. Що ж до України, то найкращим покеристом нашої країни визнано Юрій Козінський.

Championship: Yuriy Kozinskiy Eliminated in 39th Place by Mark Dube | Seminole Hard Rock Hollywood Poker

Минулого року харків'янин 15 разів виходив у призові на великих івентах, зокрема двічі – на WSOP. Усього за минулі 12 місяців Юрій заробив 212 тисяч доларів. У рейтингу GPI Козинський отримав 1418 балів.

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Якщо ж говорити про американців, то в самій країні світу покеру перемогу здобув Чанс Корнут (3225 бала), випередивши всього на 88 очок Шеннона Шора. У загальному ж рейтингу Чанс поступився лише боснійцю Алі Імсіровичу. Пробіжимося й іншими країнами:

КРАЇНА ГРАВЕЦЬ БАЛИ
Азербайджан Давид Мзареулов2583
Білорусь Роман Афанасенко1754
Боснія і Герцеговина Алі Імсірович3478
Бразилія Юрій Дзивілевський1566
Канада Даніель Негреану2917
Франція Йохан Жільбер3020
Грузія Георгі Схулулія2471
Німеччина Корай Алдемір1777
Росія Артур Мартіросян2417
Іспанія Серхіо Айдо3090
Швейцарія Еміль Бізе1305
Україна Юрій Козінський1418
Велика Британія Стівен Чидвік2926
США Чанс Корнут3225

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Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.2
2
Брін Кенні Брін Кенні
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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