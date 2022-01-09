Названий найкращий покерист України 2021 року. Він більш ніж удвічі відстав від лідера загального рейтингу

Харків'янин Юрій Козинський чимало пограв минулого року і набрав найбільшу кількість балів серед співвітчизників

Юрій Козинський став найкращим покеристом України у 2021 році

Вже в середині наступного місяця, 18 лютого, у казино Aria у Лас-Вегасі пройде масштабний захід. Global Poker Awards. На ньому буде визначено 20 переможців у різних номінаціях покеру за підсумками минулого року.

Одним з організаторів конкурсу – сайт Global Poker Index – вже підбив підсумки у трьох рейтингах. Також ресурс виділив найкращих покеристів країнами.

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Протягом 2021 року GPI нараховував гравцям бали за певною формулою, в якій враховувався розмір бай-іну, кількість учасників, підсумкова позиція та призові гравці. Що ж до України, то найкращим покеристом нашої країни визнано Юрій Козінський.

Минулого року харків'янин 15 разів виходив у призові на великих івентах, зокрема двічі – на WSOP. Усього за минулі 12 місяців Юрій заробив 212 тисяч доларів. У рейтингу GPI Козинський отримав 1418 балів.

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Якщо ж говорити про американців, то в самій країні світу покеру перемогу здобув Чанс Корнут (3225 бала), випередивши всього на 88 очок Шеннона Шора. У загальному ж рейтингу Чанс поступився лише боснійцю Алі Імсіровичу. Пробіжимося й іншими країнами: