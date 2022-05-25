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Наши победы еще впереди! Сборная Украины завершила выступление на Кубке Наций

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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25 мая, 21:07
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Наша команда уже дважды была чемпионом мира по матч-покеру, однако третий триумф подряд ей не покорился
Сборная Украины по матч-покеру
Сборная Украины по матч-покеру / Фото: PokerMatch

В эти дни (с 23 по 27 мая) в Северной Македонии проходит Кубок Наций по матч-покеру. Одним из 14-ти участников стала сборная Украины, которая ехала защищать титул.

Наша команда впервые сыграла на Nations Cup в 2018 году и сходу стала чемпионом мира. Через год украинцы защитили свое звание, после чего турнир взял паузу из-за пандемии ковида.

В этом году в состав сборной Украины вошли Артем Кобылинский (капитан), Анна Мазно, Владимир Дрокин, Василий Забродский, Иванна Соя, Александр Петрик и Игорь Котик. К сожалению, выиграть третий турнир подряд не получилось.

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Команда оказалась на восьмом месте по итогам второго игрового дня, тогда как в следующий этап проходила лишь топ-шестерка. Результат нашей сборной – 2486,1 балл. В борьбе за титул остаются следующие коллективы:

  1. Сингапур – 2875,9
  2. Казахстан – 2857,0
  3. Литва – 2692,8
  4. Эстония – 2634,4
  5. Израиль – 2578,5
  6. Германия – 2519,5

Напомним, что титульным спонсором сборной является компания PokerMatch, которая поддерживала ее с дня основания. Также в этом году партнером команды стал бренд Parimatch.

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