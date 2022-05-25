Наши победы еще впереди! Сборная Украины завершила выступление на Кубке Наций

В эти дни (с 23 по 27 мая) в Северной Македонии проходит Кубок Наций по матч-покеру. Одним из 14-ти участников стала сборная Украины, которая ехала защищать титул.
Наша команда впервые сыграла на Nations Cup в 2018 году и сходу стала чемпионом мира. Через год украинцы защитили свое звание, после чего турнир взял паузу из-за пандемии ковида.
В этом году в состав сборной Украины вошли Артем Кобылинский (капитан), Анна Мазно, Владимир Дрокин, Василий Забродский, Иванна Соя, Александр Петрик и Игорь Котик. К сожалению, выиграть третий турнир подряд не получилось.
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Команда оказалась на восьмом месте по итогам второго игрового дня, тогда как в следующий этап проходила лишь топ-шестерка. Результат нашей сборной – 2486,1 балл. В борьбе за титул остаются следующие коллективы:
- Сингапур – 2875,9
- Казахстан – 2857,0
- Литва – 2692,8
- Эстония – 2634,4
- Израиль – 2578,5
- Германия – 2519,5
Напомним, что титульным спонсором сборной является компания PokerMatch, которая поддерживала ее с дня основания. Также в этом году партнером команды стал бренд Parimatch.