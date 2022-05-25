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Наші перемоги ще попереду! Збірна України завершила виступ на Кубку Націй

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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25 травня, 21:07
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Наша команда вже двічі була чемпіоном світу з матч-покеру, проте третій тріумф поспіль їй не підкорився
Збірна України з матч-покеру
Збірна України з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Цими днями (з 23 по 27 травня) у Північній Македонії проходить Кубок Націй з матч-покеру. Одним із 14-ти учасників стала збірна України, яка їхала захищати титул.

Наша команда вперше зіграла на Nations Cup у 2018 році і одразу стала чемпіоном світу. За рік українці захистили своє звання, після чого турнір взяв паузу через пандемію ковіда.

Цього року до складу збірної України увійшли Артем Кобилинський (капітан), Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Василь Забродський, Іванна Соя, Олександр Петрик та Ігор Котик. На жаль, виграти третій турнір поспіль не вдалося.

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Команда опинилася на восьмому місці за підсумками другого ігрового дня, тоді як наступного етапу проходила лише топ-шістка. Результат нашої збірної – 2486,1 бал. У боротьбі за титул залишаються такі колективи:

  1. Сінгапур – 2875,9
  2. Казахстан – 2857,0
  3. Литва – 2692,8
  4. Естонія – 2634,4
  5. Ізраїль – 2578,5
  6. Німеччина – 2519,5

Нагадаємо, що титульним спонсором збірної є компанія PokerMatch, яка підтримувала її від дня заснування. Також цього року партнером команди став бренд Parimatch.

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