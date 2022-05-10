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Світова серія покеру 2022 стартує 31 травня. Правила участі та розклад турнірів WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 травня, 07:22
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У Лас-Вегасі наближається старт чергової WSOP, під час якої розіграють 89 золотих браслетів
WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня
WSOP 2022 пройде з 31 травня до 21 липня

У листопаді минулого року добігла кінця Світова серія покеру 2021 року. Це була перша WSOP з початку пандемії коронавірусу, яка пройшла в живому режимі.

А вже наприкінці травня цього року відбудеться WSOP 2022. Цього разу організатори пішли на кардинальні зміни та вперше за 17 років змінили місце проведення. Тепер найбільша серія у світі пройде у казино Ballys та Paris.

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Всього з 31 травня по 21 липня буде проведено 89 івентів, у тому числі 13 онлайн-турнірів. У кожному з них, за традицією, розіграють золотий браслет WSOP. Бай-іни варіюватимуться від 400 доларів до 250 тисяч.

Розклад доступний на офіційному сайті WSOP. Цього року організатори запровадили новий івент – Турнір чемпіонів. Він закриє Світову покерну серію (18-21 липня) і в ньому зіграють володарі всіх браслетів 2022 року.

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Вхід для них буде безкоштовним. Учасники розіграють призовий фонд у 1 мільйон доларів. Що ж до Main Event, то проходитиме він з 3 по 17 липня. Організатори виділили під нього чотири флайти, бай-ін складе 10 тисяч доларів.

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