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"Надеюсь, ты подхватишь коронавирус": аппетитную красотку втянули в скандал

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 августа, 14:45
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Покеристка Саша Лиу подверглась грубым оскорблениям в Instagram после победы над Даниэлем Эмблтоном
Даниэль Эмблтон не смог спокойно пережить поражение в покер от Саши Лиу
Даниэль Эмблтон не смог спокойно пережить поражение в покер от Саши Лиу

На днях известная покеристка Саша Лиу попала в неприятную ситуацию. Во время игровой сессии в Омаху в онлайне Саша выиграла у некого австралийца Даниэля Эмблтона.

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Казалось бы, ничего особенного, однако после игры девушка получила от него в сообщение в Direct в Instagram. Содержало оно немало грубых оскорблений, из которых самое "лояльное" звучит примерно так:

"Надеюсь, ты подхватишь коронавирус, мерзкая шл*ха"

Многие бы проигнорировали неадекватное поведение игрока, но Саша решила проучить парня. Девушка сделала скрины экрана с сообщениями от Даниэля и выложила их на своей страничке в Twitter, а также в Stories в Instagram.

"Мне часто приходится иметь дело с такими неадекватными реакциями. И это 2021 год! Считаю, что подобное поведение в покерной индустрии недопустимо"

Посты Лиу нашли поддержку среди подписчиков. Фанаты Саши завалили Эмблтона сообщениями о его неспортивном поведении, заставив его в итоге закрыть аккаунт в Instagram.

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Более того, Даниэль прибегнул к нестандартному способу отделаться от хейтеров. Он просто сменил фотографию на странице в надежде, что его не узнают. Не помогло, пришлось извиняться перед Сашей.

Лиу простила парня и по его просьбе удалила свои посты в Twitter и Instagram, написав, что каждый может совершить ошибку и нужно двигаться дальше.

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Правда, здесь фанаты уже осудили девушку за ее доброту. Они посчитали, что Эмблтон не был искренним и извинился лишь для того, чтобы избежать статуса покерного изгоя.

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