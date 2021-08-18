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"Сподіваюся, ти підхопиш коронавірус": апетитну красуню втягнули в скандал

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 серпня, 14:45
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Покерістка Саша Ліу піддалася грубим образам в Instagram після перемоги над Даніелем Емблтоном
Даніель Емблтон не зміг спокійно пережити поразку в покер від Саші Ліу
Даніель Емблтон не зміг спокійно пережити поразку в покер від Саші Ліу

Днями відома покеристка Саша Ліу потрапила в неприємну ситуацію. Під час ігрової сесії в Омаху в онлайні Саша виграла у якогось австралійця Даніеля Емблтона.

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Здавалося б, нічого особливого, проте після гри дівчина отримала від нього в повідомлення в Direct в Instagram. Містило воно чимало грубих образ, з яких саме "лояльне" звучить приблизно так:

"Сподіваюся, ти підхопиш коронавірус, мерзенна шл * ха"

Багато хто проігнорував би неадекватну поведінку гравця, але Саша вирішила провчити хлопця. Дівчина зробила скріни екрану з повідомленнями від Даніеля і виклала їх на своїй сторінці в Twitter, а також в Stories в Instagram.

"Мені часто доводиться мати справу з такими неадекватними реакціями. І це 2021 рік! Вважаю, що подібна поведінка в покерній індустрії неприпустима"

Пости Ліу знайшли підтримку серед підписників. Фанати Саші завалили Емблтона повідомленнями про його неспортивну поведінку, змусивши його в підсумку закрити акаунт в Instagram.

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Більш того, Даніель вдався до нестандартного способу позбутися хейтерів. Він просто змінив фотографію на сторінці в надії, що його не впізнають. Не допомогло, довелося вибачатися перед Сашею.

Ліу пробачила хлопця і на його прохання видалила свої пости в Twitter та Instagram, написавши, що кожен може зробити помилку і потрібно рухатися далі.

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Правда, тут фанати вже засудили дівчину за її доброту. Вони вважають, що Емблтон не був щирим і вибачився лише для того, щоб уникнути статусу покерного вигнанця.

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