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Мрию не уничтожить! Киевлянин навел фурор в массовом турнире для пенсионеров

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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28 июня, 16:26
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Валерий Лубенец стал призером специального турнира на Мировой серии покера, явившись на игру в патриотической футболке
Валерий Лубенец на Мировой серии покера
Валерий Лубенец на Мировой серии покера / Фото: WSOP

На Мировой серии покера подошел к концу необычный турнир для пенсионеров. В него допускались лишь люди старше 60 лет, готовые заплатить по 1 тысячи долларов бай-ина.

В итоге соревнование побило свой рекорд посещаемости, собрав более семи тысяч входов. Призовые 6,3М в итоге разделили более тысячи игроков, среди которых оказался и украинец.

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Киевлянин Валерий Лубенец продержался до 3-макс и завершил турнир на 18 месте. Это позволило ему в десятый раз за карьеру попасть в призы на WSOP и увезти 27 тысяч долларов.

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Триумфатором турнира стал житель Мэриленда Эрик Смидингер, который в хедз-апе сразил Бена Сарноффа и заработал свой первый браслет. После этого успеха, ставшего крупнейшим в его карьере, общий доход Смидингера от покера дорос до 828К.

Результаты финального стола турнира WSOP SENIORS NLH Championship:

  1. Эрик Смидингер – 694,9 тыс. долларов
  2. Бен Сарнофф – 429,4 тыс. долларов
  3. Чарльз Митчелл – 323 тыс. долларов
  4. Бьяджо Морчано – 244,6 тыс. долларов
  5. Кети Либерт – 186,5 тыс. долларов
  6. Ян Петтерссон – 143,1 тыс. долларов
  7. Андрес Корн – 110,6 тыс. долларов
  8. Марк Петт – 86,1 тыс. долларов
  9. Александер Хилл – 67,4 тыс. долларов

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