Мрию не уничтожить! Киевлянин навел фурор в массовом турнире для пенсионеров

На Мировой серии покера подошел к концу необычный турнир для пенсионеров. В него допускались лишь люди старше 60 лет, готовые заплатить по 1 тысячи долларов бай-ина.
В итоге соревнование побило свой рекорд посещаемости, собрав более семи тысяч входов. Призовые 6,3М в итоге разделили более тысячи игроков, среди которых оказался и украинец.
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Киевлянин Валерий Лубенец продержался до 3-макс и завершил турнир на 18 месте. Это позволило ему в десятый раз за карьеру попасть в призы на WSOP и увезти 27 тысяч долларов.
Триумфатором турнира стал житель Мэриленда Эрик Смидингер, который в хедз-апе сразил Бена Сарноффа и заработал свой первый браслет. После этого успеха, ставшего крупнейшим в его карьере, общий доход Смидингера от покера дорос до 828К.
Результаты финального стола турнира WSOP SENIORS NLH Championship:
- Эрик Смидингер – 694,9 тыс. долларов
- Бен Сарнофф – 429,4 тыс. долларов
- Чарльз Митчелл – 323 тыс. долларов
- Бьяджо Морчано – 244,6 тыс. долларов
- Кети Либерт – 186,5 тыс. долларов
- Ян Петтерссон – 143,1 тыс. долларов
- Андрес Корн – 110,6 тыс. долларов
- Марк Петт – 86,1 тыс. долларов
- Александер Хилл – 67,4 тыс. долларов