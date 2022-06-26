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Ресторатор с Кипра выиграл самый значимый приз в покере и вошел в историю страны

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 21:04
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Киприот Меникос Панайоту добыл золотой браслет на WSOP 2022 и стал первым представителем своей страны с данной наградой
Меникос Панайоту стал первым киприотом с браслетом WSOP
Меникос Панайоту стал первым киприотом с браслетом WSOP

Мировая серия покера уже пересекла свой экватор. Организаторы WSOP разыграли в Лас-Вегасе почти 50 браслетов из 89-ти, которые запланированы в этом году.

В микст-турнир по восьми покерным дисциплинам было совершено 695 входов по 1,5К, нарастив призовой фонд почти до миллиона. Его триумфатором сенсационно стал киприот Меникос Панайоту.

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Парень сумел опередить именитых Джереми Осмуса, Скотти Нгуена, Шона Диба и Джоша Арье. В хедз-апе Меникос одолел чилийца Никоса Юниса и добыл первый браслет в карьере. Причем для Кипра эта победа на WSOP также стала дебютной.

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Что интересно, Панайоту в 2017 году закинул профессиональную карьеру покериста на второй план, решив заняться бизнесом и открыв ресторан мексиканской кухни. Правда, в 2022 году страсть взяла верх и парень начал подготовку к WSOP, где в итоге и вошел в покерную историю своей страны.

Результаты финального стола турнира WSOP Eight Game Mix 6-Handed :

  1. Меникос Панайоту – 180,7 тыс. долларов
  2. Ник Юнис – 111,7 тыс. долларов
  3. Юн Парк – 75,9 тыс. долларов
  4. Эрик Бухман – 52,6 тыс. долларов
  5. Джейсон Стокфиш – 37,1 тыс. долларов
  6. Джейк Либескинд – 26,8 тыс. долларов

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4
Фил Айви
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9
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